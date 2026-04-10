Главное

Повреждённые дома и объекты ТЭК: что известно о смертельном ударе ВСУ по Волгоградской области В Волгоградской области запретили вылов рыбца и судака: все виды ограничений для рыбаков С главной площади Волгограда уберут памятник Невскому и уложат на ней газон С салютом и большими экранами: парад Победы-2026 в Волгограде перенесут на новое место Бочаров 12 лет назад возглавил Волгоградскую область: как изменились регион и сам губернатор

Актуально

«Закрываемся навсегда!»: в Волгограде на пр. Металлургов начался массовый снос торговых павильонов

Главный тренер «Ротора» Дмитрий Парфёнов рассказал о прогрессе коллектива после рестарта сезона

Сражался за Сталинград, участвовал в легендарных боях и менял фамилию: как сложилась судьба знаменитого генерала Жадова

Федеральные новости

 Суд Краснодара арестовал имущество бизнесменов, захвативших ростовский ипподром
  Октябрьский районный суд в Краснодаре арестовал имущество лиц, проходящих по делу о незаконном выводе активов ростовского ипподрома из государственной собственности. Как сообщает Привет-Ростов со ссылкой на «Ъ», соответствующие...
 В России с июля обязательным станет заполнение ИНН при переводах по СБП
С 1 июля 2026 года в России при переводах и платежах через СПБ станет обязательным указывать ИНН. Об этом заявил руководитель направления СБП центра противодействия мошенничеству НСПК Никита Юрков....
Общество

Волгоградская компания «НЭП» займётся обновлением трамвайной линии до Жилгородка

Общество 10.04.2026 13:27
0
Власти Волгограда подвели итоги аукциона на право реконструкции трамвайных путей в Дзержинском районе стоимостью 799 млн рублей. На конкурс поступила единственная заявка от волгоградской компании «Новые Энергетические Проекты». В результате аукцион был признан несостоявшимся, а право производства работ безальтернативно перешло к единственной заинтересовавшейся объектом организации.

Напомним, как ранее сообщала редакция, работы по обновлению трамвайных путей должны развернуться на участке в границах ул. Космонавтов и ул. Ангарской. Специалистам предстоит реконструировать порядка 9,4 км трамвайных путей в однопутном исчислении, а также заменить контактную сеть такой же протяжённостью. Отремонтированы будут 13 переездов через пути, обустроены 2 остановочных пункта, 4 остановочные площадки с монтажом новых павильонов.

Сдача объекта должна проходить в два этапа. В рамках первого обновят участок в границах ул. Космонавтов и кольца на ул. Хорошева протяжённостью 4,4 км. Здесь расположены 4 переезда. Завершить его подрядчик должен до конца 2026 года.

Самый сложный участок, протяжённостью 5 км, в границах ул. Хорошева и ул. Ангарской специалистам предстоит обновить до конца 2027 года. Здесь подлежат восстановлению 9 переездов, а также будет обновлена инфраструктура для пассажиров.

Осложнена задача будет дополнительным требованием властей к движению трамваев. Оно не должно полностью приостанавливаться во время реализации работ.

Отметим, по итогу конкурсных процедур на реализации масштабного проекта с экономить не удалось. Компания «НЭП» согласилась реализовать проект ровно за ту сумму, которая и была заявлена на аукционе в качестве предельной.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Далее
Далее
Далее
Далее
Далее
Далее
Далее
Далее
Далее
Далее
Далее
Далее
Далее
Далее
Далее

Лента новостей

