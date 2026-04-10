



Власти Волгограда подвели итоги аукциона на право реконструкции трамвайных путей в Дзержинском районе стоимостью 799 млн рублей. На конкурс поступила единственная заявка от волгоградской компании «Новые Энергетические Проекты». В результате аукцион был признан несостоявшимся, а право производства работ безальтернативно перешло к единственной заинтересовавшейся объектом организации.

Напомним, как ранее сообщала редакция, работы по обновлению трамвайных путей должны развернуться на участке в границах ул. Космонавтов и ул. Ангарской. Специалистам предстоит реконструировать порядка 9,4 км трамвайных путей в однопутном исчислении, а также заменить контактную сеть такой же протяжённостью. Отремонтированы будут 13 переездов через пути, обустроены 2 остановочных пункта, 4 остановочные площадки с монтажом новых павильонов.

Сдача объекта должна проходить в два этапа. В рамках первого обновят участок в границах ул. Космонавтов и кольца на ул. Хорошева протяжённостью 4,4 км. Здесь расположены 4 переезда. Завершить его подрядчик должен до конца 2026 года.

Самый сложный участок, протяжённостью 5 км, в границах ул. Хорошева и ул. Ангарской специалистам предстоит обновить до конца 2027 года. Здесь подлежат восстановлению 9 переездов, а также будет обновлена инфраструктура для пассажиров.

Осложнена задача будет дополнительным требованием властей к движению трамваев. Оно не должно полностью приостанавливаться во время реализации работ.

Отметим, по итогу конкурсных процедур на реализации масштабного проекта с экономить не удалось. Компания «НЭП» согласилась реализовать проект ровно за ту сумму, которая и была заявлена на аукционе в качестве предельной.