Казань, стадион «Центральный». В рамках II Всероссийской Спартакиады сильнейших спортсменов России по регби‑7 среди мужских команд завершился первый игровой день. Сборная Волгоградской области провела три матча с разными результатами.

В первой встрече команда уступила Московской области – 5:31. Следом последовало поражение от хозяев турнира: Республика Татарстан обыграла волгоградцев со счётом 45:5. В третьем матче игроки Волгоградской области собрались и уверенно взяли верх над командой Курской области – 45:5.

По итогам группового этапа сборная Волгоградской области вышла в утешительную сетку и 2 августа поборется за 9‑е место. Первым соперником в этой стадии станет команда Пермского края – матч 1/4 финала за места с 9‑го по 15‑е.

Александр Веселовский

Фото: Федерация регби России