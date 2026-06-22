



Вот уже больше месяца в Дзержинском районе Волгограда остановлено трамвайное сообщение на участке в границах ул. Космонавтов в микрорайоне Жилгородок до ул. Хорошева. Здесь подрядчик приступил к реконструкции трамвайной линии. Фотограф ИА «Высота 102» побывал 22 июня на месте и показал, чем уже сейчас могут похвалиться рабочие.





На сегодняшний день основные работы развернулись на территории Жилгородка. На ул. 51-й Гвардейской специалисты завершают формирование новой «подушки», которая станет основанием для будущей рельсошпальной решётки. Этому предшествовал один из самых трудоёмких этапов – демонтаж путей.





Специалисты подрядной организации, несмотря на капризы погоды, нещадно вырывали крепления-«костыли» из старых рассохшихся шпал, раскручивали соединения рельсов и увозили на склад стальные конструкции.

Далее спецтехника вгрызалась в старое основание линий, доставая трудноизвлекаемые остяки шпал и попутно готовя специальный котлован для следующего этапа работ. В последний строители уложили геотекстиль и приступили к формированию песчаного полотна.





Одновременно на прилегающую территорию был завезён щебень и рельсы. После трамбовки песчаной «подушки» подрядная организация приступит к укладке щебёночного слоя и монтажу рельсошпальной решётки.





Территория активных работ ограждена от посторонних специальной сеткой. Для удобства местных жителей по всей длине ул. 51-й Гвардейской специалисты обустроили помосты для безопасного пересечения реконструируемой линии.













Постепенно реконструкция охватывает и участки путей за пределами Жилгородка. Так, на днях начался демонтаж старых путей на ул. Исторической.









На пр. Маршала Жукова, вблизи остановки «Агентство воздушных сообщений», рабочие приступили к укладке под землю специальных полимерных труб. В них будут спрятаны линии связи и силовые кабели.

Напомним, контракт на обновление участка путей в границах ул. Космонавтов и ул. Ангарской протяжённостью более 4 км в двупутном исчислении в апреле 2026 года подписан с компанией «Новые Энергетические Проекты». Организации предстоит не только обновить пути, но и отремонтировать 13 переездов, обустроить 2 остановочных пункта и установить 4 остановочных павильона. Сдача объекта должна проходить в два этапа. В рамках первого обновят участок в границах ул. Космонавтов и кольца на ул. Хорошева протяжённостью 4,4 км. Здесь расположены 4 переезда. Завершить его подрядчик должен до конца 2026 года.





Ещё один участок в границах ул. Хорошева и ул. Ангарской должны сдать к концу 2027 года. На эти цели выделено 799 млн рублей.

Фото: Андрей Поручаев / ИА «Высота 102»