Мог забрести в лес: на юге Волгограда потеряли 68-летнего мужчину





В Красноармейском районе Волгограда разыскивают 68-летнего мужчину. По словам местных жителей, волгоградец ушёл в неизвестном направлении с поселка Конный двор.

– Около 21:30 13 июля соседи сообщили, что 68-летний мужчина находится в неадекватном состоянии, после чего он ушёл в неизвестном направлении. Проживает на острове Сарептском, рядом река и лес. С 02:00 ночи ведутся поиски, заявление в полицию подано, – сообщают авторы канала «Волгоград Красноармейский».

Из примет, которые известны: на вид мужчине 60-70 лет, рост 175-180 см.

Фото: Волгоград Красноармейский / МАКС