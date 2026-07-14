Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь заявил о возможных конфликтах на АЗС из-за нехватки топлива и отсутствия информации о его наличии. Как передает Привет-Ростов, люди могут на жаре проводить несколько часов в очередях, а после узнавать о закрытии заправки.

Слюсарь отметил, что водители должны заранее быть оповещены о наличии топлива и времени его продажи на каждой заправке. Информирование позволит самостоятельно выбирать время для поездки и избежать длительного ожидания без результата.

Отсутствие информации же может привести к напряженной обстановке среди автомобилистов. Он предупредил, что ситуации, когда одни водители стоят в очереди, а другие получают топливо вне ее, могут стать причиной конфликтов.