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Дело о хищении у камышан 900 млн передал СК в прокуратуру

Расследования 13.07.2026 12:17
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13.07.2026 12:17


Следственный комитет завершил расследование громкого уголовного дела в отношении семерых жителей Камышина. Фигурантам, действовавшим в составе организованной группы, предъявлены обвинения в мошенничестве в особо крупном размере (ч.4 ст. 159 УК РФ) и злоупотреблении полномочиями (ч.2 ст. 201 УК РФ).

По данным следствия, с 2008 по 2019 год руководители одного из кредитных потребительских кооперативов, состоявшие в родственных связях, использовали свое положение для личного обогащения. Под видом выдачи займов пайщикам они принимали решения о предоставлении необеспеченных кредитов себе, своим родственникам и другим аффилированным лицам. Общая сумма таких займов превысила 440 миллионов рублей.

В результате кооператив утратил финансовую устойчивость и не смог выполнить обязательства перед вкладчиками. Общий ущерб пайщикам оценивается в почти 700 миллионов рублей. В августе 2019 года кооператив был признан банкротом.

Кроме того, следователи установили схему хищения средств кооператива: фигуранты оформляли долгосрочные займы на льготных условиях, которые фактически не возвращались. Похищено более 230 миллионов рублей.

Оперативное сопровождение дела вели сотрудники УФСБ и УЭБиПК ГУ МВД по Волгоградской области. В качестве обеспечительных мер арестовано имущество обвиняемых на сумму свыше 25 миллионов рублей.

В настоящее время уголовное дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения. В ближайшее время оно будет передано в суд.

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