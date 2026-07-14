Проектировщика подземного перехода под проспектом Ленина на Мамаевом кургане, который возведут к парку Победа и музею СВО, ищут в Волгограде. Победителю электронного аукциона предстоит выполнить инженерные изыскания, разработать проектную и рабочую документацию для строительства этого капитального объекта. Начальная цена контракта составляет более 17,1 миллиона рублей.

Заказчиком работ выступает МКУ «Служба единого заказчика-застройщика администрации Волгограда». Основанием для проектирования тоннеля, как поясняется, стало постановление городской администрации от 26 июня текущего года о предоставлении на строительство этого объекта бюджетных инвестиций из городской казны. Подземный переход планируют построить в 2028-2029 годах.

Согласно технической документации, длина тоннеля будет порядка 83 метров, ширина не менее 4 метров, а высота – не менее 2,3 метра. В ходе проектирования параметры, в частности ширина перехода и его высота, могут быть скорректированы с учетом расчетов пропускной способности. Вход в подземный пешеходный переход будет располагаться в районе остановки станции скоростного трамвая «Мамаев курган». Планируется не менее трех лестничных спусков в тоннель.

Ранее, отметим, предложение о строительстве подземного перехода на Мамаевом кургане, который является одним из самых посещаемых мест у туристов в Волгограде, уже озвучивалось. После строительства такого тоннеля наземный пешеходный переход на Мамаевом кургане планируют закрыть, а движение на этом участке проспекта Ленина сделать непрерывным.

Строительство мемориального комплекса героям СВО у подножия Мамаева кургана началось этой весной. Строители уже возвели здание музея, подвели к нему все коммуникации. В настоящее время уже ведется работа по подбору музейных экспонатов. В нескольких метрах от павильона установят памятник героям СВО, который изготовили в знаменитой мастерской Митрофана Грекова. В Волгограде особый статус этого мемориала был утвержден на законодательном уровне.

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