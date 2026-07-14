Свиней-нелегалов нашли в Волгоградской области

Сотрудники ветеринарии в Волгоградской области примут меры реагирования в отношении личного подсобного хозяйства в Николаевском районе, где были выявлены нелегальные свиньи. Животные не были промаркированы, не состояли на учете, что является нарушением законодательства о ветеринарии, сообщили в Управлении Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской, Астраханской областям и республики Калмыкия.

Нарушение вскрылось, когда владелец свиней оформил на них производственный сертификат для отправки двух животных на убой. Данных о них в электронной системе «Хорриот» для учета и идентификации животных не оказалось.

Владельцу личного подсобного хозяйства было объявлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований ветеринарного законодательства. Животноводу было предложено промаркировать и поставить на учет всех животных, которые содержатся в этом хозяйстве. В адрес комитета ветеринарии области направлены соответствующие материалы для принятия мер реагирования в рамках компетенции.