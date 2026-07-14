В Волгограде до семи возросло количество задерживающихся авиарейсов





14 июля в аэропорту Волгограда на фоне ночного налёта беспилотников ВСУ и ограничений, вводимых Росавиацией, произошёл сбой в расписании приёма и отправления самолётов. На 9:40 задерживаются сразу семь рейсов, обеспечивающих сообщение с Москвой, Санкт-Петербургом, Ульяновском и Ереваном.

С 3:00 на 10:45 отложено прибытие рейса № DP 6967 «Победы» из Москвы и Ульяновска. С 9:05 на 10:35 смещён ещё один московский рейс № 6965 этой же компании. С 11:05 на 15:05 отложено приземление рейса № FV 6946 «России» из Еревана. С 14:40 на 15:30 скорректировано приземление московского рейса № 6969 «Победы».

Соответственно, задерживаются и вылеты самолётов в обратном направлении. С 21:50 13 июля на 10:55 14 июля отложено отправление в Москву рейса № DP 6968 «Победы». С 9:35 на 11:25 отложен вылет ещё одного столичного рейса № DP 6966. С 12:15 на 15:55 перенесено отправление совместного рейса № SU 6114 в Санкт-Петербург компаний «Аэрофлот» и «Россия».

Напомним, как ранее сообщала редакция, с 23:49 13 июля до 06:46 14 июля в аэропорту Волгограда действовал запрет на приём и отправление судов. Практически одновременно в регионе была объявлена опасность удара беспилотников ВСУ.

Фото из архива ИА «Высота 102»