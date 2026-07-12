Главное

Генерал Гищенко возвращается в Волгоград, чтобы возглавить ГУ МВД России Волгоградцы на фоне топливного ажиотажа массово переводят авто на газ и прицениваются к электрокарам Потому что «ёлочкой» – хуже? Чиновников закидали неудобными вопросами о платных парковках на встрече в ОП Бочаров снял с должности главу облкомЖКХ Баранова из-за проблем и нерасторопности Волгоградским дачникам грозят крупные штрафы за нецелевое использование земли

Актуально

В Волгограде резко подскочили цены на арбузы: сколько они стоят сейчас?

Хорошая проверка на человечность: что происходит в очередях на заправки Волгограда

Блогер Ульянов в суде заявил, что стал жертвой оговора Михаила Серенко

Федеральные новости

Федеральные новости
 В России спрогнозировали размер МРОТ на 2027 год
В Общественной палате спрогнозировали размер МРОТ на 2027 год. Как сообщил член комиссии Общественной палаты  по общественному контролю и работе с обращениями граждан Евгений Машаров, сумма составит от...
Федеральные новости
 В России не планируют вводить официальный выходной 31 декабря
В России не планируют закреплять за 31 декабря официальный статус нерабочего дня, сообщил глава Министерства труда и социальной защиты России Антон Котяков. – Введение дополнительного дня...
Расследования

Москвичка надоумила волгоградца на преступную схему с кредитами

Расследования 12.07.2026 16:10
0
12.07.2026 16:10


Волгоградские полицейские раскрыли схему кредитного мошенничества с участием 39-летнего жителя Волгограда и 44-летней пособницы из Москвы. Как сообщили в ГУ МВД России по региону, фигуранты дела похищали кредитные денежные средства различных банков. 



По версии следствия, женщина предложила мужчине лёгкий способ заработка за счёт банков. Тот согласился и начал брать кредиты в разных финансовых учреждениях, ставя в договорах вымышленную подпись, а с каждой полученной суммы переводил знакомой 10%. Кроме того, он заключил с ней договор цессии и выдал доверенность на представление своих интересов в суде.

Когда наступал срок погашения, мужчина по совету сообщницы переставал платить, заявляя, что подпись в договоре не его. Банки подавали в суд, и разбирательства замораживали сроки выплат. Женщина консультировала его по всем шагам, помогала скрывать залоговое имущество, а также продала ему неликвидную дебиторскую задолженность, которая не могла быть взыскана, – её документы мужчина предъявлял в суд как якобы обеспечение долгов.

После длительных тяжб банки обратились в полицию. Правоохранители пресекли незаконную деятельность.

На данный момент обоим избрана мера пресечения в виде запрета определённых действий. Общая сумма ущерба – около 4,9 млн рублей. Фигуранты полностью признали вину. Расследование продолжается.

Видео: ГУ МВД России по Волгоградской области

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Расследования
12.07.2026 16:10
Расследования 12.07.2026 16:10
Комментарии

0
Далее
Расследования
12.07.2026 12:15
Расследования 12.07.2026 12:15
Комментарии

0
Далее
Расследования
10.07.2026 20:26
Расследования 10.07.2026 20:26
Комментарии

0
Далее
Расследования
10.07.2026 14:24
Расследования 10.07.2026 14:24
Комментарии

0
Далее
Расследования
09.07.2026 18:33
Расследования 09.07.2026 18:33
Комментарии

0
Далее
Расследования
08.07.2026 13:51
Расследования 08.07.2026 13:51
Комментарии

0
Далее
Расследования
08.07.2026 10:47
Расследования 08.07.2026 10:47
Комментарии

0
Далее
Расследования
08.07.2026 09:28
Расследования 08.07.2026 09:28
Комментарии

0
Далее
Расследования
08.07.2026 07:20
Расследования 08.07.2026 07:20
Комментарии

0
Далее
Расследования
07.07.2026 19:46
Расследования 07.07.2026 19:46
Комментарии

0
Далее
Расследования
07.07.2026 12:13
Расследования 07.07.2026 12:13
Комментарии

0
Далее
Расследования
07.07.2026 10:30
Расследования 07.07.2026 10:30
Комментарии

0
Далее
Расследования
07.07.2026 10:05
Расследования 07.07.2026 10:05
Комментарии

0
Далее
Расследования
07.07.2026 08:38
Расследования 07.07.2026 08:38
Комментарии

0
Далее
Расследования
06.07.2026 23:45
Расследования 06.07.2026 23:45
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

20:11
В Волгоградской области отменили действовавшую менее часа ракетную опасностьСмотреть фотографии
19:53
В Волгограде снова завыли сирены из-за ракет ВСУСмотреть фотографии
19:37
В Волгоградской области объявлена ракетная опасность 12 июляСмотреть фотографии
19:22
«Ротор» показал неплохой футбол, но уступил в Нижнем Новгороде – 2:4Смотреть фотографии
18:40
В Волгограде диджей устроил рейв в автомобильной очереди на АЗССмотреть фотографииCмотреть видео
18:04
Рок-фест и летний бал: смотрим на яркое шоу в ЦПКиО ВолгоградаСмотреть фотографии
17:10
В России спрогнозировали размер МРОТ на 2027 годСмотреть фотографии
16:30
В ценре Волгограда обнаружен труп в ВолгеСмотреть фотографии
16:10
Москвичка надоумила волгоградца на преступную схему с кредитамиСмотреть фотографииCмотреть видео
15:36
Золото в эстафете Щербакова и серебро Фокиной на первенстве Европы по плаваниюСмотреть фотографии
15:01
Волгоградцам объяснили, как заменить свидетельство о рождении за деньСмотреть фотографии
14:27
Волгоградская полиция среди специй и риса обнаружила нелегаловСмотреть фотографии
13:53
Участники камышинского арбузного феста выйдут в народных костюмахСмотреть фотографии
13:23
Волгоградцы выиграли 2 млн рублей на реализацию проектовСмотреть фотографии
12:45
Волгоградцы пожаловались на недостоверные данные о бензине на интерактивных картахСмотреть фотографии
12:15
В Волгограде пенсионерка отдала курьеру аферистов 12 млнСмотреть фотографии
11:44
Волгоградские гребцы отличились в Саратове и выиграли золото в молодёжной эстафетеСмотреть фотографии
11:13
«Следствие решило, что виноватых нет»: адвокат добивается пересмотра дела по факту гибели байдарочников в КарелииСмотреть фотографии
10:42
Бешеный сарай: в центре Волгограда автохам на автобусе взбесил горожанСмотреть фотографииCмотреть видео
10:13
Первый и очень важный шаг сезона! «Ротор» открывает кампанию в Первой лигеСмотреть фотографии
10:05
Под Волгоградом в ДТП погиб водитель опрокинувшейся «Приоры»Смотреть фотографии
09:33
На юге Волгограда жителей девятиэтажки разбудили горящие электросчетчикиСмотреть фотографии
09:05
Через «утешительную» сетку – к бронзе: путь Анастасии Антоновой на юниорском Кубке ЕвропыСмотреть фотографии
08:33
В Волгограде неделя завершится пятибалльной магнитной бурейСмотреть фотографии
08:16
Минобороны: над территорией России уничтожено 349 украинских БПЛАСмотреть фотографии
07:41
Под Волгоградом храм Воскресения стал объектом культурного наследияСмотреть фотографии
07:14
В Волгограде вновь прозвучал сигнал воздушной угрозы из-за ракет ВСУСмотреть фотографии
21:27
«Мы не делаем конкуренцию артистам»: священники из Волжского объединились в музыкальный квартет. Для чего им это нужно?Смотреть фотографии
20:42
Успех динамовских теннисисток на первенстве Астраханской областиСмотреть фотографии
20:21
Теперь это местный деликатес? Волгоградцев шокировали цены на свежие партии раковСмотреть фотографии
 