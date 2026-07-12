Москвичка надоумила волгоградца на преступную схему с кредитами





Волгоградские полицейские раскрыли схему кредитного мошенничества с участием 39-летнего жителя Волгограда и 44-летней пособницы из Москвы. Как сообщили в ГУ МВД России по региону, фигуранты дела похищали кредитные денежные средства различных банков.





По версии следствия, женщина предложила мужчине лёгкий способ заработка за счёт банков. Тот согласился и начал брать кредиты в разных финансовых учреждениях, ставя в договорах вымышленную подпись, а с каждой полученной суммы переводил знакомой 10%. Кроме того, он заключил с ней договор цессии и выдал доверенность на представление своих интересов в суде.

Когда наступал срок погашения, мужчина по совету сообщницы переставал платить, заявляя, что подпись в договоре не его. Банки подавали в суд, и разбирательства замораживали сроки выплат. Женщина консультировала его по всем шагам, помогала скрывать залоговое имущество, а также продала ему неликвидную дебиторскую задолженность, которая не могла быть взыскана, – её документы мужчина предъявлял в суд как якобы обеспечение долгов.

После длительных тяжб банки обратились в полицию. Правоохранители пресекли незаконную деятельность.

На данный момент обоим избрана мера пресечения в виде запрета определённых действий. Общая сумма ущерба – около 4,9 млн рублей. Фигуранты полностью признали вину. Расследование продолжается.

Видео: ГУ МВД России по Волгоградской области