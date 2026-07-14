Под Волгоградом фура врезалась в «Жигули» на федеральной трассе





13 июля в Волгоградской области предпенсионер за рулём легковушки едва не спровоцировал крупную аварию на федеральной трассе. Утром мужчина не поделил участок федеральной трассы с фурой, выезжая с проселочной дороги.

- В 09:15 на 821 км автодороги «Тамбов-Волгоград-Астрахань» 63-летний водитель, управляя автомашиной «ВАЗ-2107», при выполнении маневра разворота не предоставил преимущество в движении и совершил столкновение с грузовой автомашиной «МАН», двигавшейся в попутном направлении, - сообщили в ГУ МВД России по Волгоградской области.

Отметим, в результате аварии лишь благодаря реакции водителя грузовика удалось избежать серьёзных последствий столкновения. Тем не менее находившийся за рулём «Жигулей» пожилой волгоградец доставлен в больницу.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области