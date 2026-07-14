14 июля губернатор Андрей Бочаров прибыл с рабочей поездкой в Октябрьский район Волгоградской области. Здесь глава региона пообщался с аграриями и подвёл первые промежуточные итоги летней уборочной кампании.

- Уборка в самом разгаре. Урожаи обнадеживают. На сегодня убрано 500 тысяч гектаров — 1,5 млн тонн зерна хлеборобы направили в закрома Родины. Всех с этим поздравляю — за две недели уборки, несмотря на сложные погодные условия, убрана уже треть озимых, - подчеркнул руководитель.

Андрей Бочаров также обратил внимание на качество урожая. Большая часть убранного хлеба относится к продовольственной категории. По информации губернатора, уборочная страда сейчас в самом разгаре во всех муниципалитетах. Работы идут по графику.

- Уверен, что по итогам этого года задача, которую перед нами поставил Президент по обеспечению продовольственной безопасности, будет выполнена: Волгоградская область выполнит планы и соберет 5,5 млн тонн высококачественного зерна, - подытожил глава региона.

Фото из архива ИА «Высота 102»