



Сегодня, 14 июля, в рабочем поселке Елань Волгоградской области простятся с 51-летним местным жителем. Андрей Матехов погиб 5 августа 2024 года.

По информации из соцсетей, ранее на СВО погиб сын Андрея Матехова Михаил. Молодой человек пал смертью храбрых в октябре 2022 года. Михаил служил по контракту с 2019 года.

В ДМЦ «Алый парус» в Тюмени, где жил Михаил, на здании Детского морского центра, который закончил юноша, была открыта мемориальная доска после его гибели. Михаил Матехов был награжден посмертно Орденом мужества. А его отец Андрей при жизни получил медаль «За отвагу».