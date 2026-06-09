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Общество

Бочаров принял участие в конференции реготделения «Единой России»

Общество 09.06.2026 15:39
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09.06.2026 15:39


Сегодня, 9 июня, в Волгоградской области прошла 42-я конференция регионального отделения «Единой России». Перед участниками выступил Андрей Бочаров. 

– Только что завершилась наша встреча с участниками предварительного голосования в качестве кандидатов в Государственную Думу Российской Федерации. Все наши кандидаты имеют свою активную жизненную позицию и, уверен, будут востребованы партийной организацией, органами власти и органами местного самоуправления в ходе реализации планов развития Волгоградской области и муниципальных образований. По моему приглашению они сегодня принимают участие в работе партийной конференции, – отметил секретарь реготделения.  

В предварительном голосовании партии «Единая Россия» в Волгоградской области участвовали 187 кандидатов. 118 из них сделали это впервые. Молодёжь составила почти 20%, участники СВО – 10%. Голосование проходило в электронном формате по открытой модели.

На выдвижение в Госдуму претендовали 53 кандидата от муниципалитетов, местных отделений партии и профессиональных сообществ. Конкуренция оказалась выше среднероссийской: 13 человек на мандат против 11. Своих кандидатов поддержали около 200 тысяч жителей региона.

– Нет ни одного кандидата, кто получил бы «баранку», – отданы тысячи голосов. Вас поддерживали жители муниципальных образований, ваши профессиональные сообщества, ваши семьи, ваши родные. Это огромная сила – это сила «Единой России», Волгоградской области, нашей страны». По словам главы региона, предварительное голосование стало объединяющим элементом для народной программы партии и десятилетней стратегии развития области. Главным инструментом общения с людьми остаётся прямой диалог, – подчеркнул Бочаров. 

На конференции Бочаров вручил партийные билеты новым членам партии и поздравил всех с Днём России. В мероприятии участвовали 245 делегатов, сенатор Сергей Горняков, депутаты разных уровней и главы муниципалитетов.

Отметим, праймериз ЕР проходило в период с 25 по 31 мая 2026 года. Свои кандидатуры на предварительное голосование вынесли 53 человека, в том числе 34 претендента участвовали в нём впервые. Губернатор Андрей Бочаров отметил, что партией была проделана большая работа, а жители региона смогли отдать свои голоса в справедливых, прозрачных условиях. Голосование было организовано на высоком уровне. В ближайшее время руководитель рассчитывает встретиться со всеми претендентами на мандаты, прошедшими предварительный отбор.

Фото: администрация Волгоградской области

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