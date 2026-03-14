Фонтан на Привокзальной площади в центре Волгограда будет, как и места для автотранспорта. Об этом сообщили в администрации региона по итогам рабочей поездки губернатора Андрея Бочарова по объектам благоустройства в Волгограде.





Напомним, что глава региона представил проект преображения Привокзальной площади, отметив, что принято решение о расширении улицы с учетом приоритета для пешеходов и общественного транспорта. На представленных эскизах фонтан из-за буйства зелени не было видно, но он, как выяснилось, будет, а парковка трансформируется в другой формат.

Губернатор сообщил, что перед вокзалом установят обновленный фонтан.

- Мы решили обратиться к первоисточнику: каким был исторический фонтан, сколько таких было всего в Советском Союзе. Сегодня проект уже разрабатывается конструкторами исходя из первоисточника. Фонтан здесь будет сохранен, он будет красивым. Сделаем его так, чтобы работал десятилетиями, — подчеркнул Андрей Бочаров, отметив, что завершить работы планируют в этом году до Дня города.

Также принято решение на вокзале использовать территорию только для высадки и посадки пассажиров, как это, к примеру, организовано в столице. При этом в шаговой доступности обещают организовать еще больше удобных парковочных площадок, которых станет в два раза больше.





Кроме того, пешеходной зоной станет площадь Павших борцов. Андрей Бочаров поставил перед муниципальными властями задачу проработать несколько вариантов изменения здесь схемы дорожного движения, чтобы выбрать оптимальный. При этом приоритет будет отдан пешеходам и общественному транспорту.

