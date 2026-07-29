В Волгоградской области задержан сотрудник районной прокуратуры, обвиняемый в угрозе убийством и совершении преступлений против половой свободы и половой неприкосновенности.

Как сообщили в СК РФ, уголовное дело возбуждено в отношении 24-летнего помощника прокурора Жирновского района. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 119 УК РФ, п. «б» ч. 2 ст. 131 УК РФ, ч. 1 ст. 134 УК РФ, ч. 1 ст. 135 УК РФ (угроза убийством, изнасилование, соединенное с угрозой убийством, половое сношение с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста, развратные действия).

По данным следствия, с мая по июнь 2026 года мужчина в салоне своего автомобиля, находясь в различных местах на территории Жирновского района, угрожая убийством, изнасиловал двоих девушек.

Также помощник прокурора подозревается в интимной связи с 15-летней, которая длилась с февраля 2025 по февраль 2026 года. Местом для запретных свиданий служил все тот же автомобиль подозреваемого, который, утверждает следствие, знал о ее возрасте.

О преступлениях мужчины потерпевшие сообщили в правоохранительные органы. В отношении фигуранта по ходатайству следствия судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Причастность обвиняемого к совершенным преступлениям подтверждается комплексом собранных доказательств, заявили в СК РФ. Расследование уголовного дела продолжается.