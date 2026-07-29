В Михайловке Волгоградской области завтра, 30 июля, пройдет церемония прощания с бойцом СВО Николаем Карлиным. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на «Новое время Михайловка», Николай родился в станице Распопинская Клетского района. На СВО мужчина находился с 2024 года. Был штурмовиком, командовал отделением. Боец неоднократно эвакуировал раненых товарищей с поля боя. Среди спасенных был и танкист, которого он вынес из горящей машины под обстрелом.