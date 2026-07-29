







В волгоградском зооцентре «Дино» опубликовали видео с новым питомцем – маленьким волчонком. Как рассказали ИА «Высота 102» зоозащитники, житель Суровикино увидел в лесу одинокого новорожденного слепого волчонка и забрал к себе домой, так как опасался, что он погибнет. Мужчина выкормил детеныша, а, когда он немного подрос, передал его в волгоградский зооцентр.

– Рассуждать о том, спрятала ли малыша мама временно или действительно исчезла, уже нет смысла, – констатировали в «Дино».

Известно, что уже соприкоснувшийся с человеком зверь не смог бы выжить в дикой природе.

На всякий случай в организации напомнили, что серый волк включён в перечень животных, запрещённых к содержанию, утверждённый постановлением Правительства РФ от 22 июня 2019 года №795.

Напомним, ИА «Высота 102» сообщало о пополнении в дружном и многообразном семействе «Дино». Видеоролик, выложенный сотрудником центра Татиком, набрал кучу лайков и вызвал умиление у многих подписчиков.

Видео зооцентра «Дино» t.me