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Происшествия

В Волгоградской области мопед вылетел с дороги: погиб 14-летний школьник

Происшествия 29.07.2026 11:29
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29.07.2026 11:29


В Камышинском районе вечерние покатушки подростков на мопеде обернулись трагедией. Гоняя по дорогам, школьники врезались в препятствие и перевернулись – один из них погиб.

Авария с печальной развязкой случилась накануне в 21:20. За рулем мопеда был 15-летний мальчик, в силу возраста не успевший получить водительского удостоверения. Несмотря на это, подросток решил не просто покататься в одиночку, но и взять с собой пассажира. 

В какой-то момент юный водитель не смог удержать мопед на дороге и, врезавшись в препятствие, вылетел с проезжей части. Жертвой ДТП стал его 14-летний приятель. 

Фото Павла Мирошкина 

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