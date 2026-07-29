



В Камышинском районе вечерние покатушки подростков на мопеде обернулись трагедией. Гоняя по дорогам, школьники врезались в препятствие и перевернулись – один из них погиб.

Авария с печальной развязкой случилась накануне в 21:20. За рулем мопеда был 15-летний мальчик, в силу возраста не успевший получить водительского удостоверения. Несмотря на это, подросток решил не просто покататься в одиночку, но и взять с собой пассажира.

В какой-то момент юный водитель не смог удержать мопед на дороге и, врезавшись в препятствие, вылетел с проезжей части. Жертвой ДТП стал его 14-летний приятель.

Фото Павла Мирошкина