



В Волгоградской области очаровательные лисята – подростки стали героями скрытой и весьма стремительной, но от того не потерявшей своего шарма фотосессии.

Навострившие уши «модели» явно знают толк в красоте. Да и самим себе эти малые знают цену – хотя и не предполагая о начавшейся съемке, обитатели леса смотрят в объектив биолога и фотографа Алины Урусова с детским озорством и в то же время с уже совсем взрослой горделивостью.

– Мне не раз доводилось наблюдать за жизнью лис в лесах – это поистине удивительные моменты, – рассказывает Алина Урусова. – Лисы – хорошие родители, которые при проявлении человека на их территории издают громкие крики, чтобы привлечь внимание своих малышей. Но я не сказала бы, что те беспрекословно слушаются старших и сразу бегут по норам. Сколько раз я наблюдала, как эти маленькие хитрые мордочки притворяются, будто ничегошеньки не слышат, и продолжают беззаботно бегать-прыгать, воображая себя грозными хищниками.





Впрочем, ругать их за подобные шалости родители будут, скорее, для порядка. Ведь когда как не в этом милом и нежном возрасте лисята смогут, не думая ни о чем постороннем, с завидной беззаботностью порезвиться на поляне и ощутить жизнь во всей ее полноте?

Животных, претендующих на статус самых фотогеничных в лесу Алина Урусова снимает не первый раз. Кадры, которые наверняка вызовут у вас улыбку, собрали в отдельном фоторепортаже.

Фото Алины Урусовой