Волгоградцы попросили из бюджета 39 млрд рублей по налоговым вычетам

Жители Волгоградской области в первом полугодии текущего года обратились в налоговые органы за получением налоговых вычетов на сумму более 39 миллиардов рублей.

В УФНС России по региону подвели предварительные итоги декларационной кампании текущего года, уточнив, что всего налогоплательщики региона за этот период предоставили более 140 тысяч деклараций формы 3-НДФЛ и более 38 тысяч заявлений о получении налоговых вычетов в упрощенном порядке. При этом отмечается, что сумма налога, подлежащая возврату из бюджета, составила более 5 миллиардов рублей.

Свыше 55% заявлений приходится на получение имущественных вычетов, связанных с приобретением жилья. Социальные, к которым относятся расходы на лечение, обучение и физкультурно-оздоровительные услуги, составляют 32%. Самая маленькая доля налоговых вычетов – чуть более 1 % - приходится на долгосрочные сбережения граждан и инвестиционные вычеты.

В УФНС напоминают, что для получения налоговых вычетов по НДФЛ (стандартных, социальных, инвестиционных, имущественных, вычетов на долгосрочные сбережения граждан) декларацию по форме 3-НДФЛ можно представить в любое время в течение всего года.

В рамках декларационной кампании граждане отчитались и о полученных доходах, в том числе от продажи имущества, предпринимательской деятельности и иной частной практики. Общая сумма налога, исчисленного к уплате в бюджет, составила более 2,1 млрд рублей. Значительная часть поступивших средств, около 542 млн рублей, связана именно с декларированием доходов от продажи имущества, в том числе долей в уставном капитале организаций.

У налогоплательщиков, не представивших декларацию по форме 3-НДФЛ в установленный законодательством срок (не позднее 30 апреля 2026 года), сохраняется обязанность представить ее в налоговый орган. Удобнее всего заполнить декларацию и направить ее в налоговый орган в электронном виде с помощью сервиса ФНС России «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» или воспользоваться его мобильным приложением «Налоги ФЛ».

Сервис позволяет отправить как декларацию, так и подтверждающие документы в режиме онлайн, при этом многие данные о налогоплательщике заполняются автоматически, а подсказки системы позволяют получить ответы на большинство вопросов и избежать ошибок при заполнении.

Камеральная налоговая проверка декларации 3-НДФЛ проводится налоговым органом в течение трех месяцев с даты ее представления. Срок такой проверки может быть сокращен при условии правильного заполнения декларации и одновременного представления налогоплательщиками подтверждающих документов.