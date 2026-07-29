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Общество

Андрей Бочаров встретился с лидерами фракций Волгоградской облдумы

Общество 29.07.2026 11:10
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29.07.2026 11:10


Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров провёл рабочую встречу с руководителями парламентских фракций регионального заксобрания. Как сообщили в пресс-службе администрации региона, поводом для диалога стало заключительное заседание Госдумы РФ 27 июля, на котором Президент Владимир Путин отметил сплочённость политических сил российского парламента и назвал консолидацию «залогом преемственности в общей работе по достижению национальных целей развития».

Глава региона подчеркнул, что эти слова в полной мере относятся и к Волгоградской области. По его словам, системный конструктивный диалог между партиями в регионе стал фундаментом стабильности и реализации масштабных планов развития.

Андрей Бочаров отметил, что представители политических сил находятся в постоянном контакте с жителями, обеспечивают не только внутрипартийное взаимодействие, но и долгосрочное партнёрство с органами власти всех уровней. Это позволяет вырабатывать консолидированную позицию по ключевым социально-экономическим вопросам и решению стратегических задач. Партийные отделения активно участвуют в нацпроектах, инфраструктурных, инвестиционных и социальных инициативах, влияющих на качество жизни людей.

Губернатор поблагодарил участников встречи и всех жителей региона за активную работу по развитию области и страны, а также за поддержку защитников Отечества.

– Нашим безусловным приоритетом было и остается оказание всесторонней поддержки Верховному Главнокомандующему, Президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину, нашим Вооруженным Силам в выполнении задач специальной военной операции; решение вопросов социальной поддержки участников специальной военной операции и членов их семей, – акцентировал внимание губернатор.

В регионе, как и по всей стране, идёт кампания по выборам депутатов Госдумы IX созыва, региональных заксобраний и органов местного самоуправления. Андрей Бочаров подчеркнул, что предвыборная кампания в Волгоградской области проходит в условиях стабильности, на основе конкуренции партийных программ и идей.

– Выборы текущего 2026 года проходят в очень непростой, во многом исторический, судьбоносный для нашей страны период, в условиях проведения специальной военной операции, – отметил губернатор. – И общественное единство в главных, ключевых вопросах настоящего и будущего России, объединение ведущих политических и общественных сил вокруг повестки развития нашей страны, повестки Президента России будет являться важнейшей частью поддержки Верховному Главнокомандующему, Вооруженным Силам нашей страны, защитникам Отечества.

Глава региона выразил уверенность, что участники кампании проведут её с уважением к избирателям и друг другу. Он призвал кандидатов максимально продуктивно использовать предвыборный период для прямого диалога с жителями, сбора и учёта их инициатив и наказов.

– По итогам народного волеизъявления мы продолжим конструктивное взаимодействие со всеми политическими силами, которые сформируют состав новой Государственной Думы России, и вместе будем работать в интересах жителей Волгоградской области и всей нашей страны, – резюмировал Андрей Бочаров.

Фото: администрация Волгоградской области

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