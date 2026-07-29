На Заволжье Волгоградской области надвигается трехдневный суховей





Синоптики предупредили о приближающемся суховее в северо-восточной части Волгоградской области. По данным метеорологической станции Палласовка, угроза этого неблагоприятного природного явления в Заволжье сохранится с 29 по 31 июля.

При этом во всех юго-восточных районах Волгоградской области, местами – в северо-восточных, центральных, а также в Волгограде и Волжском ожидается чрезвычайная пожароопасность, сообщает Гидрометцентр.

Но и на этом природные катаклизмы в ближайшие дни в регионе не прекратятся. До 31 июля в Волгоградской области могут пройти грозы с усилением ветра до 20 метров в секунду.