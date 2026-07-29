Волгоградское УФАС внесло ООО «Омега» в реестр недобросовестных поставщиков. Как сообщили в региональном управлении антимонопольной службы, поводом послужили материалы проверки по двум обращениям ГБУЗ «Волгоградский областной клинический онкологический диспансер». Учреждение заключило с московской компанией контракты на поставку медизделий на сумму 950 тысяч и 1,5 млн. рублей. Однако в итоге они так и не были исполнены.
Любопытно, что сведения в отношении компании в реестр недобросовестных поставщиков Волгоградское УФАС внесло в 55-й и 56-й раз. Всего за неисполнение обязательств по заключенным договорам в различных субъектах Российской Федерации поставщик уже 54 раза включался в РНП.
В частности, «Омегу» отправило в этом году в черный список Оренбургское УФАС. Фирма поставила областному госпиталю ветеранов войны кабели для подключения электрокардиографов (ЭКГ). Однако по своим техническим характеристикам они не соответствовали требованиям контракта.
Фото сайта облонкодиспансера