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Общество

Московская компания сорвала поставку медизделий в Волгоградский онкодиспансер

Общество 29.07.2026 14:18
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29.07.2026 14:18


Волгоградское УФАС внесло ООО «Омега» в реестр недобросовестных поставщиков. Как сообщили в региональном управлении антимонопольной службы, поводом послужили материалы проверки по двум  обращениям ГБУЗ «Волгоградский областной клинический онкологический диспансер». Учреждение заключило с московской компанией контракты на поставку медизделий на сумму 950 тысяч  и 1,5 млн. рублей. Однако в итоге они так и не были исполнены. 

Любопытно, что сведения в отношении компании  в реестр недобросовестных поставщиков Волгоградское УФАС внесло в 55-й и 56-й раз. Всего за неисполнение обязательств по заключенным договорам  в различных субъектах Российской Федерации поставщик уже 54 раза включался в РНП.

В частности, «Омегу» отправило в этом году  в черный список Оренбургское УФАС. Фирма поставила  областному госпиталю ветеранов войны кабели для подключения электрокардиографов (ЭКГ). Однако по своим техническим характеристикам они не соответствовали требованиям контракта. 

Ранее сообщалось, что Волгоградское УФАС выдало «черную метку»  московской компании «ПромСтройДизайнПроект». Подрядчик сорвал реконструкцию  объекта культурного наследия «Кинотеатр «Родина» за 37 миллионов рублей.

Фото сайта облонкодиспансера

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