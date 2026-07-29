



На заседании 28 июля члены региональной Общественной палаты VIII созыва единогласно проголосовали за включение в свой состав Наталии Пенской. Как сообщили в пресс-службе облдумы, голосование проходило по вопросу замещения вакантного мандата, освободившегося в установленном порядке.

Процедура выдвижения началась 9 июля, когда Волгоградская областная Дума объявила о старте отбора кандидатов от общественных объединений. Приём документов шёл с 10 по установленный срок. Заседание провела председатель палаты Татьяна Гензе, которая представила кандидатуру от местного общественного объединения. По итогам открытого голосования предложение было поддержано единогласно.

Наталия Пенская – нотариус с образованием юриста. В системе нотариата трудится с 2001 года: прошла путь от референта до советника президента Нотариальной палаты региона, а с 2023 года ведёт самостоятельную нотариальную деятельность. Помимо профессиональной работы, она более десяти лет была помощником члена Общественной палаты, что дало ей опыт участия в общественной повестке.

Фото: Волгоградская областная Дума