



В матче 4‑го тура, который состоится 3 августа на стадионе «Авангард» в Домодедово, сойдутся московский «Велес» и «Ротор». Обе команды набрали по 6 очков после трёх туров и идут в шаге друг от друга в таблице. Встреча начнётся в 19:30, и шансы на набор очков у соперников примерно равны.

«Велес» начал сезон нестабильно. После двух сенсационных побед московский клуб потерпел крупное поражение от «Енисея» – 1:4. Команда играет в открытый футбол, активно действует в атаке и создаёт моменты, но периодически проваливается в концовках матчей. Домашняя площадка остаётся важным фактором: коллектив традиционно стремится решить главные вопросы в первые 30 минут. В трёх турах «Велес» набрал 6 очков при разнице мячей 3:4. На своём поле команда провела один матч и обыграла «Челябинск» – 1:0.

«Ротор» подходит к выезду в сбалансированном состоянии. Гости грамотно выстраивают оборону, используют высокий прессинг и опасны на чужой половине поля. Важную роль играет умение создавать голевые моменты и эффективно использовать стандартные положения. Сильными сторонами команды остаются тактическая грамотность и психологическая устойчивость. В трёх турах «Ротор» набрал 6 очков, разница мячей – 5:4. В гостевых матчах команда чередует результаты: поражение от Нижнего Новгорода – 2:4 и победа над «КАМАЗом» – 2:0.

Букмекеры оценивают шансы следующим образом: коэффициент на победу «Велеса» – 3.30, на ничью – 3.05, на победу «Ротора» – 2.30. Это говорит о том, что рынок склоняется к небольшому преимуществу гостей.

Важный контекст дают и личные встречи: в последних пяти матчах «Велес» одержал три победы, «Ротор» – одну, ещё одна игра завершилась вничью. При этом в Кубке России в сентябре 2025 года «Велес» обыграл волгоградцев – 2:1.

По расчётам статистической модели на базе распределения Пуассона и показателей ожидаемых голов (xG), наиболее вероятным сценарием встречи выглядит счёт 1:1 – на него приходится около 19 % вероятности. Следом идут варианты 1:0 и 0:1 с шансами примерно 14 % и 13 % соответственно. Модель подчёркивает, что силы соперников близки, а исход может решить один эпизод.

С учётом формы команд, фактора домашнего поля и статистических оценок, эксперты склоняются к тому, что наиболее реальным сценарием станет счёт 1:2 или 1:1, с преимуществом организованной и хладнокровной игры гостей. Именно «Ротор» сейчас выглядит командой, которая способна превратить свою качественную игру в результат.

Александр Веселовский

Фото: СК «Ротор»