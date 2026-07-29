Главное

Кандидаты в Госдуму от Волгоградской области померились миллионами Был подсудимым, а стал героем: экс-глава ГИБДД Александр Степанов восстановил честное имя на СВО «Проблема есть, а решения нет»: предприниматели Волгограда теряют миллионы из-за атак ВСУ на склады Wildberries Рейтинг школ Волгограда и области по итогам ЕГЭ-2026: смотрим, где больше всего стобалльников Парковка взамен Привокзальной площади в Волгограде заработает в тестовом режиме с 21 июля

Актуально

«Каждое преступление оставляет след в памяти»: как проходят будни известного следователя Владимира Сурова

«Когда он меня убивал, было не больно»: бывший муж напал с отверткой на владелицу салона красоты в Волгограде

Ни купить, ни продать: как новый закон о криповалюте ударит по волгоградским автолюбителям и бизнесу

Федеральные новости

Федеральные новости
 Бастрыкин предложил признать использование ИИ и VPN отягчающим обстоятельством
Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин выступил с инициативой внести поправки в Уголовный кодекс, которые позволят считать использование информационно-коммуникационных технологий, включая VPN и искусственный интеллект, отягчающим обстоятельством при совершении преступлений....
Федеральные новости
 Путин призвал поддерживать бойцов СВО и их семьи
Президент Владимир Путин провёл рабочую встречу с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко и заявил, что забота об участниках специальной военной операции и их родных остаётся безусловным приоритетом для государства....
Общество

УК осушила подвалы в пятиэтажке на юге Волгограда после крупного штрафа

Общество 29.07.2026 11:38
0
29.07.2026 11:38


В Волгограде директор управляющей организации по инициативе прокуратуры привлечен к административной ответственности за нарушение лицензионных требований. Как сообщили в облпрокуратуре, поводом послужило не исполнение коммунальщиками обязанности по содержанию мест общего пользования в пятиэтажке на улице Танеева,6. 

Проверка показала, что в апреле-мае ООО  УК «Новый дом» не занималось уборкой придомовой территории, тогда как плата за якобы оказанные услуги жильцам начислялась.   

В адрес руководителя компании было внесено представление, которое было рассмотрено и удовлетворено. Правонарушителю назначен штраф в размере 125 тысяч рублей. Только после этого коммунальщики привели дом в нормальный вид: откачали воду из подвалов, провели дезинсекцию, отремонтировали лестничные ступени, отштукатурили и покрасили стены подъездов, обновили входные группы и вставили стекла. Кроме того, жителям был произведен перерасчет за некачественные услуги. 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
29.07.2026 11:38
Общество 29.07.2026 11:38
Комментарии

0
Далее
Общество
29.07.2026 11:10
Общество 29.07.2026 11:10
Комментарии

0
Далее
Общество
29.07.2026 11:00
Общество 29.07.2026 11:00
Комментарии

0
Далее
Общество
29.07.2026 10:58
Общество 29.07.2026 10:58
Комментарии

0
Далее
Общество
29.07.2026 10:11
Общество 29.07.2026 10:11
Комментарии

0
Далее
Общество
29.07.2026 10:07
Общество 29.07.2026 10:07
Комментарии

0
Далее
Общество
29.07.2026 09:40
Общество 29.07.2026 09:40
Комментарии

0
Далее
Общество
29.07.2026 08:55
Общество 29.07.2026 08:55
Комментарии

0
Далее
Общество
29.07.2026 08:25
Общество 29.07.2026 08:25
Комментарии

0
Далее
Общество
29.07.2026 08:19
Общество 29.07.2026 08:19
Комментарии

0
Далее
Общество
29.07.2026 08:00
Общество 29.07.2026 08:00
Комментарии

0
Далее
Общество
29.07.2026 07:55
Общество 29.07.2026 07:55
Комментарии

0
Далее
Общество
29.07.2026 07:42
Общество 29.07.2026 07:42
Комментарии

0
Далее
Общество
29.07.2026 07:12
Общество 29.07.2026 07:12
Комментарии

0
Далее
Общество
29.07.2026 06:53
Общество 29.07.2026 06:53
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

11:41
Организованный «Ротор» против нестабильного «Велеса». Борьба за очки в ДомодедовоСмотреть фотографии
11:38
УК осушила подвалы в пятиэтажке на юге Волгограда после крупного штрафаСмотреть фотографии
11:29
В Волгоградской области мопед вылетел с дороги: погиб 14-летний школьникСмотреть фотографии
11:10
Андрей Бочаров встретился с лидерами фракций Волгоградской облдумыСмотреть фотографии
11:00
«Воображают себя грозными хищниками»: волгоградский фотограф показала милейших лисят-подростковСмотреть фотографии
10:58
На юге Волгограда построят каток площадью в 2 тысячи квадратовСмотреть фотографии
10:25
Количество кандидатов в депутаты Волгоградской облдумы сократилось до 5Смотреть фотографии
10:11
«Мыслит лишь лайками и просмотрами»: Екатерина Мизулина публично отчитала блогера, бросившего 5 тысяч рублей в бассейн на Мамаевом курганеСмотреть фотографии
10:07
В Михайловке простятся с погибшим от вражеского БПЛА командиром штурмовиковСмотреть фотографии
09:40
Ночная атака на Таганрог: повреждены жилые дома и предприятия, есть жертвыСмотреть фотографии
08:55
8 стихийных свалок ликвидировали в Волгоградской областиСмотреть фотографии
08:25
Волгоградцы побили рекорд подачи заявок на премию #МЫВМЕСТЕСмотреть фотографии
08:19
Волгоградские травматологи поставили на ноги заслуженного тренераСмотреть фотографии
08:00
Силовики и сроки: как одни генералы в Волгограде покидают посты и «дают корни» другиеСмотреть фотографии
07:55
Дожди накроют Волгоградскую область до конца неделиСмотреть фотографии
07:42
Волгоградским студентам объяснили, кому положены льготные места в общежитииСмотреть фотографии
07:23
Волгоградец отсудил у маркетплейса компенсацию за фейковый магазинСмотреть фотографии
07:12
Волгоградская область присоединилась к «Дорогам Победы»Смотреть фотографии
06:53
Опасность налета БПЛА сняли в Волгоградской областиСмотреть фотографии
23:57
Волгоградцев предупредили о возможном налете БПЛАСмотреть фотографии
21:57
Девять боевиков ВСУ уничтожил танковый экипаж под командованием волгоградцаСмотреть фотографии
21:37
Егор Данилкин и Абу‑Саид Эльдарушев – в символической сборной Первой лигиСмотреть фотографии
20:49
«Это видение я пронес как щит через всю жизнь на фронте»: что известно о явлении Богородицы в Сталинградской битвеСмотреть фотографии
20:34
Бастрыкин предложил признать использование ИИ и VPN отягчающим обстоятельствомСмотреть фотографии
20:07
«Вину не признал, вред возместил»: под Волгоградом хозяина турбазы осудили за внезапную смерть 16-летнего подросткаСмотреть фотографии
19:30
«Плачем уже от бессилия»: жители аварийного общежития на юге Волгограда сутки выживают без светаСмотреть фотографии
19:01
«А за отмену просят деньги»: волгоградцы столкнулись с задержкой посылок на WildberriesСмотреть фотографии
18:30
«Друзья достали из воды уже мертвым»: в Городище утонул отдыхавший на дамбе девятиклассникСмотреть фотографии
18:02
Путин призвал поддерживать бойцов СВО и их семьиСмотреть фотографии
17:29
Волгоградские дартсмены взяли бронзу на «Снайпере»Смотреть фотографии
 