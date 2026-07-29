В адрес руководителя компании было внесено представление, которое было рассмотрено и удовлетворено. Правонарушителю назначен штраф в размере 125 тысяч рублей. Только после этого коммунальщики привели дом в нормальный вид: откачали воду из подвалов, провели дезинсекцию, отремонтировали лестничные ступени, отштукатурили и покрасили стены подъездов, обновили входные группы и вставили стекла. Кроме того, жителям был произведен перерасчет за некачественные услуги.