В Волгограде директор управляющей организации по инициативе прокуратуры привлечен к административной ответственности за нарушение лицензионных требований. Как сообщили в облпрокуратуре, поводом послужило не исполнение коммунальщиками обязанности по содержанию мест общего пользования в пятиэтажке на улице Танеева,6.
Проверка показала, что в апреле-мае ООО УК «Новый дом» не занималось уборкой придомовой территории, тогда как плата за якобы оказанные услуги жильцам начислялась.
В адрес руководителя компании было внесено представление, которое было рассмотрено и удовлетворено. Правонарушителю назначен штраф в размере 125 тысяч рублей. Только после этого коммунальщики привели дом в нормальный вид: откачали воду из подвалов, провели дезинсекцию, отремонтировали лестничные ступени, отштукатурили и покрасили стены подъездов, обновили входные группы и вставили стекла. Кроме того, жителям был произведен перерасчет за некачественные услуги.