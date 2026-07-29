8 стихийных свалок ликвидировали в Волгоградской области





После вмешательства Россельхознадзора собственники вывезли хлам с несанкционированных свалок, расположившихся на землях сельхозназначения. По данным межрегионального управления ведомства, за период 2026 года после повторных обследований подтверждены факты ликвидации 8 стихийных свалок на земельных участках сельскохозяйственного назначения Волгоградской области на общей площади 3,9 га.

Ранее скопление отходов и строительного мусора были выявлены во Фроловском, Городищенском, Среднеахтубинском, Новониколаевском и Жирновском районах.

К примеру, в апреле 2026 года одну из таких свалок обнаружили в Городищенском районе. Площадь загрязненного отходами участка составила более 150 кв. м. Правообладателю земли было выдано предписание о принятии мер по ликвидации очага захламления и вводу сельхозугодий в оборот. Предостережение исполнено.