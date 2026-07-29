



Трое суток на 40-градусной жаре в Краснослободске искали 76-летнего пенсионера, который ушел на могилу к сыну, но не вернулся домой. Подробности истории, которая завершилась заветными для поисковиков словами «Найден. Жив», рассказываем в материале ИА «Высота 102».

На прошлой неделе житель Краснослободска Аркадий Борисович отправился на кладбище к могиле сына. Однако ни днем, ни поздним вечером пожилой мужчина на связь с близкими так и не вышел. Внук пенсионера забил тревогу.

– В 22:30 на горячую линию поступила заявка о пропаже человека. После этого десять волонтеров выехали на место на нескольких машинах, – сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт» по Волгоградской области. – С самого начала поисковики работали в плотной связке с полицейскими, которые помогали буквально во всем – оставались на связи даже ночью, делились записями с камер.





Вооружившись фонариками, участники поисковой операции всю ночь прочесывали территорию кладбища и ближайший лес. Однако желаемого результата эта работа не дала. Следующего дня волонтеры ждали с опасением, ведь даже в тени температура вновь переваливала за 40 градусов.

– 23 июля поиски Аркадия Борисовича поиски продолжали пятеро самых стойких представителей отряда. Из-за жары, которая играла против них, уровень тревоги зашкаливал, – рассказывают в «ЛизаАлерт». – Однако информация с камер и слова очевидцев вселяли надежду: мы идем по правильному пути и отстаем от мужчины буквально на несколько шагов.





Утром 24 июля волгоградцы получили важную зацепку – похожего на Аркадия Борисовича мужчину видели в районе ерика Верблюд. Выехав на место, два экипажа полиции и добровольцы наконец вздохнули с облегчением: это действительно он!

– Мужчина был сильно обезвожен и измотан, но все-таки мог самостоятельно идти, – отмечают волонтеры. – В ожидании скорой помощи старший на месте отряда Юлия Завьялова поддерживала внука пенсионера и рассказывала, как обезопасить близкого человека от повторения подобных историй.





К счастью, фразой «Найден.Жив» в Волгоградской области завершаются многие поисковые операции. Так, в начале июля добровольцы помогли вернуться домой забывшему дорогу 65-летнему пенсионеру из поселка Светлый Яр. Непростые поиски принесли результат и в случае с 86-летней бабушкой из Николаевского района, которая заблудилась в лесу.

Фото поискового отряда "ЛизаАлерт" по Волгоградской области/Vk.com