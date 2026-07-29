Главное

Силовики и сроки: как одни генералы в Волгограде покидают посты и «дают корни» другие Кандидаты в Госдуму от Волгоградской области померились миллионами Был подсудимым, а стал героем: экс-глава ГИБДД Александр Степанов восстановил честное имя на СВО «Проблема есть, а решения нет»: предприниматели Волгограда теряют миллионы из-за атак ВСУ на склады Wildberries Рейтинг школ Волгограда и области по итогам ЕГЭ-2026: смотрим, где больше всего стобалльников

Актуально

«Каждое преступление оставляет след в памяти»: как проходят будни известного следователя Владимира Сурова

«Когда он меня убивал, было не больно»: бывший муж напал с отверткой на владелицу салона красоты в Волгограде

Ни купить, ни продать: как новый закон о криповалюте ударит по волгоградским автолюбителям и бизнесу

Федеральные новости

Федеральные новости
 Бастрыкин предложил признать использование ИИ и VPN отягчающим обстоятельством
Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин выступил с инициативой внести поправки в Уголовный кодекс, которые позволят считать использование информационно-коммуникационных технологий, включая VPN и искусственный интеллект, отягчающим обстоятельством при совершении преступлений....
Федеральные новости
 Путин призвал поддерживать бойцов СВО и их семьи
Президент Владимир Путин провёл рабочую встречу с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко и заявил, что забота об участниках специальной военной операции и их родных остаётся безусловным приоритетом для государства....
Общество

«После трех дней на жаре был обезвожен»: под Волгоградом нашли пенсионера, пропавшего по пути на кладбище

Общество 29.07.2026 16:13
0
29.07.2026 16:13


Трое суток на 40-градусной жаре в Краснослободске искали 76-летнего пенсионера, который ушел на могилу к сыну, но не вернулся домой. Подробности истории, которая завершилась заветными для поисковиков словами «Найден. Жив», рассказываем в материале ИА «Высота 102».

На прошлой неделе житель Краснослободска Аркадий Борисович отправился на кладбище к могиле сына. Однако ни днем, ни поздним вечером пожилой мужчина на связь с близкими так и не вышел. Внук пенсионера забил тревогу.

В 22:30 на горячую линию поступила заявка о пропаже человека. После этого десять волонтеров выехали на место на нескольких машинах, – сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт» по Волгоградской области. – С самого начала поисковики работали в плотной связке с полицейскими, которые помогали буквально во всем – оставались на связи даже ночью, делились записями с камер.


Вооружившись фонариками, участники поисковой операции всю ночь прочесывали территорию кладбища и ближайший лес. Однако желаемого результата эта работа не дала. Следующего дня волонтеры ждали с опасением, ведь даже в тени температура вновь переваливала за 40 градусов.

– 23 июля поиски Аркадия Борисовича поиски продолжали пятеро самых стойких представителей отряда. Из-за жары, которая играла против них, уровень тревоги зашкаливал, – рассказывают в «ЛизаАлерт». – Однако информация с камер и слова очевидцев вселяли надежду: мы идем по правильному пути и отстаем от мужчины буквально на несколько шагов.


Утром 24 июля волгоградцы получили важную зацепку – похожего на Аркадия Борисовича мужчину видели в районе ерика Верблюд. Выехав на место, два экипажа полиции и добровольцы наконец вздохнули с облегчением: это действительно он!

– Мужчина был сильно обезвожен и измотан, но все-таки мог самостоятельно идти, – отмечают волонтеры. – В ожидании скорой помощи старший на месте отряда Юлия Завьялова поддерживала внука пенсионера и рассказывала, как обезопасить близкого человека от повторения подобных историй.


К счастью, фразой «Найден.Жив» в Волгоградской области завершаются многие поисковые операции. Так, в начале июля добровольцы помогли вернуться домой забывшему дорогу 65-летнему пенсионеру из поселка Светлый Яр. Непростые поиски принесли результат и в случае с 86-летней бабушкой из Николаевского района, которая заблудилась в лесу.

Фото поискового отряда "ЛизаАлерт" по Волгоградской области/Vk.com

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
29.07.2026 16:13
Общество 29.07.2026 16:13
Комментарии

0
Далее
Общество
29.07.2026 16:12 Реклама
Общество 29.07.2026 16:12 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Общество
29.07.2026 15:25
Общество 29.07.2026 15:25
Комментарии

0
Далее
Общество
29.07.2026 14:29
Общество 29.07.2026 14:29
Комментарии

0
Далее
Общество
29.07.2026 14:18
Общество 29.07.2026 14:18
Комментарии

0
Далее
Общество
29.07.2026 14:14
Общество 29.07.2026 14:14
Комментарии

0
Далее
Общество
29.07.2026 13:24
Общество 29.07.2026 13:24
Комментарии

0
Далее
Общество
29.07.2026 13:11
Общество 29.07.2026 13:11
Комментарии

0
Далее
Общество
29.07.2026 12:47
Общество 29.07.2026 12:47
Комментарии

0
Далее
Общество
29.07.2026 11:38
Общество 29.07.2026 11:38
Комментарии

0
Далее
Общество
29.07.2026 11:10
Общество 29.07.2026 11:10
Комментарии

0
Далее
Общество
29.07.2026 11:00
Общество 29.07.2026 11:00
Комментарии

0
Далее
Общество
29.07.2026 10:58
Общество 29.07.2026 10:58
Комментарии

0
Далее
Общество
29.07.2026 10:11
Общество 29.07.2026 10:11
Комментарии

0
Далее
Общество
29.07.2026 10:07
Общество 29.07.2026 10:07
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

17:11
Мост через ВДСК на юге Волгограда отремонтируют за 735 млн рублейСмотреть фотографии
16:13
«После трех дней на жаре был обезвожен»: под Волгоградом нашли пенсионера, пропавшего по пути на кладбищеСмотреть фотографии
16:12
Drivee выяснил, куда жители Волгограда ездят после полуночиСмотреть фотографии
15:32
Помощник райпрокурора задержан в Волгоградской области за изнасилованияСмотреть фотографии
15:25
На Заволжье Волгоградской области надвигается трехдневный суховейСмотреть фотографии
14:57
СК раскрыл схему вербовки подростков для диверсий в РФ через популярный чат-ботСмотреть фотографииCмотреть видео
14:29
Волгоградцам до 21 августа продлили запрет на посещение лесовСмотреть фотографии
14:18
Московская компания сорвала поставку медизделий в Волгоградский онкодиспансерСмотреть фотографии
14:14
В районе Волгоградской области появилась первая казачья школаСмотреть фотографии
13:50
Волгоградцы попросили из бюджета 39 млрд рублей по налоговым вычетамСмотреть фотографии
13:24
В Волгоградской области с полицией разыскивают зараженных козСмотреть фотографии
13:11
В Волгограде вспоминают создателя и руководителя НЭТ Отара ДжангишерашвилиСмотреть фотографии
12:47
Наталья Пенская вошла в состав Общественной палаты Волгоградской областиСмотреть фотографии
11:41
Организованный «Ротор» против нестабильного «Велеса». Борьба за очки в ДомодедовоСмотреть фотографии
11:38
УК осушила подвалы в пятиэтажке на юге Волгограда после крупного штрафаСмотреть фотографии
11:29
В Волгоградской области мопед вылетел с дороги: погиб 14-летний школьникСмотреть фотографии
11:10
Андрей Бочаров встретился с лидерами фракций Волгоградской облдумыСмотреть фотографии
11:00
«Воображают себя грозными хищниками»: волгоградский фотограф показала милейших лисят-подростковСмотреть фотографии
10:58
На юге Волгограда построят каток площадью в 2 тысячи квадратовСмотреть фотографии
10:25
Количество кандидатов в депутаты Волгоградской облдумы сократилось до 5Смотреть фотографии
10:11
«Мыслит лишь лайками и просмотрами»: Екатерина Мизулина публично отчитала блогера, бросившего 5 тысяч рублей в бассейн на Мамаевом курганеСмотреть фотографии
10:07
В Михайловке простятся с погибшим от вражеского БПЛА командиром штурмовиковСмотреть фотографии
09:40
Ночная атака на Таганрог: повреждены жилые дома и предприятия, есть жертвыСмотреть фотографии
08:55
8 стихийных свалок ликвидировали в Волгоградской областиСмотреть фотографии
08:25
Волгоградцы побили рекорд подачи заявок на премию #МЫВМЕСТЕСмотреть фотографии
08:19
Волгоградские травматологи поставили на ноги заслуженного тренераСмотреть фотографии
08:00
Силовики и сроки: как одни генералы в Волгограде покидают посты и «дают корни» другиеСмотреть фотографии
07:55
Дожди накроют Волгоградскую область до конца неделиСмотреть фотографии
07:42
Волгоградским студентам объяснили, кому положены льготные места в общежитииСмотреть фотографии
07:23
Волгоградец отсудил у маркетплейса компенсацию за фейковый магазинСмотреть фотографии
 