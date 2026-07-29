Шутившего про больницу Фишера КВН-щика отправили в колонию





Бывший участник команды КВН «Халатные люди» Артем Краснобаев, в весьма грубой форме высмеявший больницу имени Фишера, отправится в колонию на три года. Молодого мужчину, пытавшегося построить карьеру на юморе, осудили за наркотики.

Проблемы с законом у юмориста из Волгоградской области возникли еще в 2018 году. Тогда за аналогичное преступление Городищенский районный суд приговорил его к трем годам колонии общего режима.

Начать жизнь с чистого листа после освобождения у Артема Краснобаева, употреблявшего марихуану и грибы с 2012 года, так и не вышло.

– В 2024 году волжанин нарвал содержащие наркотическое средство грибы в Ботаническом саду. Он также разжился коноплей, которую высушил и употреблял, проживая в Москве, – сообщили в Объединенной пресс-службе судов Волгоградской области.





За несколько дней до задержания КВН-щик приехал в Волжский, не только прихватив с собой остатки наркотического вещества, но и пополнив запасы.

– В апреле этого года Краснобаева задержали сотрудники отдела УФСБ России по Волгоградской области. В его квартире обнаружили 1,33 грамма мефедрона, а также фрагменты грибов общей массой 10,86 граммов, – отметили в Объединенной пресс-службе судов Волгоградской области. – Как совершившего рецидив, волжанина приговорили к трем годам и четырем месяцам колонии строгого режима.





В 2024 году шутка о больнице имени Фишера наделала немало шума. Участники «Лиги городов» показали старые фото больницы, выдав их за свежие. К сожалению, на нечестную юмореску повелся и Тимур Батрутдинов – поверив, что лечебное учреждение действительно является объектом насмешек из-за своего ужасающего состояния, он призвал руководство навести в ней порядок. Однако главный врач медучреждения решил не оставаться в тени и после телевизионного выпада пригласил шоумена на экскурсию.

Фото ГУ МВД России по Волгоградской области и со страницы Артема Краснобаева в социальных сетях