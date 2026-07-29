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Общество

В районе Волгоградской области появилась первая казачья школа

Общество 29.07.2026 14:14
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29.07.2026 14:14


Островской средней школе Даниловского района присвоен статус казачьей образовательной организации. Как сообщили в пресс-службе администрации региона, совместное решение приняли региональные комитеты образования и науки, а также по делам национальностей и казачества.

С 1 сентября здесь будут учиться 156 ребят. С 1-го по 11-й класс они станут углублённо изучать историю, традиции и обычаи донского казачества.

В школе уже работают два музея – военно-исторический и этнографический (с комнатой казачьего быта), а также помещения, стилизованные под казачий двор. Экспонаты, собранные в ходе краеведческих экспедиций, используют на уроках как наглядный материал.

Дополнительное образование тоже выстроено вокруг казачьей культуры: действуют кружок «Казак — на все руки мастак», хор «Казачата», кукольный театр «Казачок», а также учебный курс «История и культура Донского казачества». Среди патриотических проектов – «Участники СВО – потомки казаков» и «Казаки на службе Отечества».

На сегодняшний день в Волгоградской области казачий этнокультурный компонент реализуют восемь образовательных организаций, включая три кадетских корпуса. Казачьи классы открыты в 21 школе, где обучаются более тысячи школьников.

Регион остаётся одним из ведущих центров патриотического воспитания и сохранения исторического наследия. Развитие казачества — часть системной работы, которую губернатор Андрей Бочаров ведёт в рамках нацпроекта «Молодёжь и дети». Казачьи общества активно участвуют в межрегиональных форумах, а недавно в области появился и Совет казачьей молодёжи

Фото: администрация Волгоградской области

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