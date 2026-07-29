Волгоградцы побили рекорд подачи заявок на премию #МЫВМЕСТЕ





В шестом сезоне Международной премии #МЫВМЕСТЕ жители Волгоградской области подали 825 заявок. Как сообщили в пресс-службе администрации региона, это стало рекордным числом за все годы участия. Кампания объединила авторов социальных проектов, добровольцев и организации из 155 стран.

По информации регионального комитета молодежной политики, в Год единства народов России введена специальная номинация «Сила единства» – поступило более тысячи заявок. Самой массовой в категории «НКО и проекты» стала номинация «Герои нашего времени», где представлены инициативы в поддержку участников СВО, их семей, жителей новых и приграничных регионов.

Финалисты и лауреаты получают признание и помощь в развитии своих проектов: годовую образовательную программу, включение в число лекторов Российского общества «Знание», сертификаты путешествий по стране и другие меры поддержки.

От Волгоградской области за предыдущие четыре сезона в финал вышли 13 проектов. В 2024 году призерами стали Владимира Блинова с инициативой «Арена возможностей» и волонтерский центр «Прорыв» ВолГУ, а в 2022 году победу одержала Анна Волосатова с проектом «Забота о родителях».

Напомним, в регионе насчитывается более 130 тыс. добровольцев, работают 28 Добро.Центров и 46 муниципальных штабов. Поддержка добровольческих инициатив – задача, поставленная губернатором Андреем Бочаровым. Работа ведется в рамках национального проекта «Молодежь и дети».

Фото: администрация Волгоградской области