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Общество

«Мыслит лишь лайками и просмотрами»: Екатерина Мизулина публично отчитала блогера, бросившего 5 тысяч рублей в бассейн на Мамаевом кургане

Общество 29.07.2026 10:11
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29.07.2026 10:11


Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина подключилась к обсуждению скандальной выходки астраханского блогера, бросившего в бассейн на Мамаевом кургане пятитысячную купюру и наблюдавшего за реакцией прохожих.

Видео возмутило волгоградцев: они посчитали это кощунством по отношению к памяти героев Великой Отечественной войны и потребовали реакции от правоохранительных органов, – напомнила Екатерина Мизулина. – Солидарна с жителями города. Совсем не место для пранков. Очевидно, что у блогера нет ни тени сомнения в том, что он делает что-то не так, мыслит лишь лайками и просмотрами.


Вызвавший общественный резонанс ролик появился в соцсетях в выходные. Пранк Святослава Коваленко, наблюдающего за попытками прохожих достать со дна бассейна пятитысячную купюру, собрал десятки осуждающих комментариев, после чего автор удалил его со своей страницы. После этого он извинился перед жителями Волгограда, однако ограничиться лишь легким испугом ему, судя по всему, не удастся. 

Накануне глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доложить о ходе процессуальной проверки по статье «Реабилитация нацизма».

Фото со страницы Екатерины Мизулиной/Vk.com

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