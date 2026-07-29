



В результате ракетного удара по Таганрогу в ночь на 29 июля пострадали многоквартирные и частные дома, а также несколько коммерческих объектов. Как передает Привет-Ростов, об этом сообщила глава города Светлана Камбулова.

По уточнённым данным, при падении обломков ракеты на многоквартирный дом погибла женщина. Ещё один мужчина получил ранения. Жильцов из здания эвакуировали. Разрушения также зафиксированы в нескольких частных домовладениях и на предприятиях города.

– Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков. Мы примем все меры, чтобы оперативно оценить масштаб повреждений, – заявила Светлана Камбулова.

Власти города заверили, что окажут всю необходимую помощь семьям погибших и пострадавших.

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