В Волгограде проверили стройку корпуса радионуклидной терапии

На территории онкоцентра в Волгограде продолжается возведение будущего отделения радионуклидной терапии и диагностики, которое разместится в отдельно стоящем здании. Строительные работы идут согласно графику, сообщили в облстрое.

Этот дорогостоящий и важный для волгоградского здравоохранения объект, напомним, строит компания АО ГК «ЕКС», которая в марте была выбрана по итогам конкурса. В апреле подрядчик уже начал оборудовать стройплощадку и приступил к работам.

– На текущем этапе специалисты проводят работы, обеспечивающие надежность будущей конструкции. Ежедневно на площадке работают более 20 человек и пять единиц техники, – уточнили в профильном комитете обладмина.

Для отделения радионуклидной терапии и диагностики возводится разноуровневое современное здание общей площадью 6,4 тыс. кв. м. До конца 2028 года подрядчику предстоит построить объект и обустроить в нем комфортные помещения для пациентов и их сопровождающих, а также административный, циклотронно-радиохимический блоки, отделения радионуклидной диагностики (ПЭТ/КТ, ОФЭКТ/КТ), терапии и обеспечения.

В новом центре будут лечить широкий спектр тяжелых заболеваний, а также производить собственные радиофармпрепараты.

Напомним, что в мае стройплощадку проинспектировал губернатор Андрей Бочаров.

– Это абсолютно новый элемент здравоохранения, который будет качественно влиять на оказание медпомощи: создаст дополнительные возможности по лечению самого широкого спектра очень тяжелых и сложных заболеваний; по осуществлению контроля здоровья жителей нашего региона, – отметил тогда глава региона.

Согласно задачам, поставленным губернатором, в Волгоградской области формируют современную систему оказания помощи онкопациентам. С 2019 года постепенно расширялась структура областного онкодиспансера; построен высокотехнологичный лечебно-консультативный центр (ЛКЦ); радиологический корпус; появились филиалы; организованы специализированные отделения паллиативной помощи и медицинской реабилитации, модернизированы основные подразделения клиники, действует сеть из 14 центров амбулаторной онкологической помощи; открыта новая онкополиклиника в Урюпинске. Развитие службы продолжается по региональному проекту «Борьба с онкологическими заболеваниями» нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».

Фото администрации Волгоградской области