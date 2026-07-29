В Волгоградской области с полицией разыскивают зараженных коз





Вспышка бруцеллеза зафиксирована в Каменском сельском поселении Городищенского района из-за зараженных коз.

– Очаг бруцеллеза мелкого рогатого скота зарегистрирован в личном подсобном хозяйстве. Лабораторные исследования подтвердили опасное инфекционное заболевание у пяти коз, — сообщили в областном комитете ветеринарии. – Однако до окончания всех необходимых противоэпизоотических мероприятий владелец хозяйства продал животных неустановленным лицам.

О том, что завезенные из другого района козы заражены бруцеллезом, стало известно во время плановой вакцинации, сообщили в Городищенской ветеринарной станции по борьбе с болезнями животных.

– У фермера было 14 коз: заболевание официально подтверждено у пятерых из них. Коровы, которые также содержатся в этом хозяйстве, бруцеллезом не заразились, – уточнили в организации. –Сейчас мужчина полностью убрал мелкий рогатый скот – часть продал на популярных платформах. Карантин будет отменен после повторного забора крови у коров – конечно, при условии, что результаты анализов будут отрицательными.

Для того, чтобы ликвидировать очаг заболевания и предотвратить его распространение в других населенных пунктах, специалисты облкомветеринарии работают в связке с коллегами из Россельхознадзора и полицейскими – им предстоит найти проданных животных.

– Соблюдение ветеринарных правил владельцами животных имеет важное значение для обеспечения эпизоотического и санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Комитет ветеринарии Волгоградской области обращает внимание владельцев сельскохозяйственных животных на необходимость строго соблюдать ветеринарное законодательство, не допускать перемещения и реализации животных без согласования с государственной ветеринарной службой, своевременно предоставлять животных для проведения диагностических исследований и незамедлительно информировать специалистов о случаях заболевания или падежа животных, - заключают в комитете.

Отметим, что по итогам прошлого года заболеваемость бруцеллезом в Волгоградской области выросла в 9,5 раз по сравнению с 2024-м годом.

– Случаи заболевания бруцеллезом зарегистрированы в 9 административных территориях области, в том числе в г. Волжском — 11 случаев, что составило 31,4% от общего числа зарегистрированных случаев, Волгограде — 8 случаев, что составило 22,8%, Среднеахтубинском районе — 5 случаев, что составило 14,3%, Ленинском районе — 4 случая, что составило 11,4%, Быковском районе — 3 случая, что составило 8,6%, Калачевском, Котельниковском, Клетском и Светлоярском районах по 1 случаю, что составило по 2,9%, — сообщили в надзорном ведомстве.

Фото сгенерировано ИИ