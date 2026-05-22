Главное

«Законные меры мы примем»: Бочаров отчитал подрядчика на площадке долгостроя в Камышине «Это не мой сын»: мать погибшего на СВО волгоградца требует остановить похороны неизвестных останков до результатов ДНК Суд оставил на свободе и лишил поста главу района Ивана Геля Парад Победы в лицах: 70 фото с главного события в Сталинграде 9 Мая Парад Победы в Сталинграде собрал зрителей из разных регионов России

Актуально

«Акрон» побеждает «Ротор» 2:0: Беншимол забивает дважды, Дзюба – отвлекающий манёвр

Потерял обе ноги, но вернулся за штурвал: судьба настоящего человека Алексея Маресьева

С портретами дедов, маршалов Победы и Сталина: первый большой фоторепортаж с парада 9 Мая в Сталинграде

Федеральные новости

Федеральные новости
 Журналисты посчитали, во сколько обойдутся родителям образы выпускниц
Журналисты посчитали, во сколько в среднем обойдется базовый образ выпускницы школы в мае-июне 2026 года. Как сообщает «Высота 102» со ссылкой на данные, приведенные ИА «СарИнформ», макияж,...
Федеральные новости
 На ядерных учениях с полигона «Капустин Яр» запустили баллистическую ракету
Баллистическую ракету с полигона «Капустин Яр» в Астраханской области запустили в рамках совместных ядерных учений с Белоруссией. - Расчет вооруженных сил республики Беларусь выполнил практический пуск...
Транспорт

Катите чемоданы: парковку и движение у вокзала «Волгоград-1» кардинально изменят за 71 млн рублей

Транспорт 22.05.2026 14:33
0
22.05.2026 14:33


Масштабные изменения в ближайшее время ждут автомобилистов и путешественников в связи с кардинальной перестройкой парковочного пространства у железнодорожного вокзала «Волгоград-1» и, как следствие, внедрения новой схемы дорожного движения на подъезде к нему.

Согласно опубликованным документам, в Волгограде в настоящее время ищут подрядчика, который за 71,2 миллиона рублей выполнит целый комплекс работ по организации парковочного пространства в шаговой доступности от железнодорожного вокзала. Оно расположится в границах от улиц им. генерал-лейтенанта Воронина, ул. Коммунистическая, ул. Володарского и ул. Порт-Саида. Привычной парковки, которая была прямо напротив входа в железнодорожный вокзал, больше не будет. Чемоданы придется катить и нести с указанных выше улиц.


На пересечении улицы Коммунистической с улицей Гоголя и улице Комсомольской в районе ж/д вокзала будет нанесено две «вафельные» разметки. В границах такой разметки, напомним, запрещено выезжать на перекресток в тех случаях, когда впереди по пути следования образовалась пробка, которая вынуждает водителя остановиться более чем на 5 секунд. 



Также из «новенького» - на ул. Коммунистической на участке от ул. Порт-Саида до ул. Володарского движение будет организовано в 4 полосы.


Срок выполнения работ – до 15 августа 2026 года.

Победителя аукциона определят в конце мая текущего года.

Напомним, что новый проект привокзальной площади в Волгограде был презентован в марте текущего года. Тогда сообщалось, что улица у железнодорожного вокзала будет расширена с учетом приоритета для пешеходов и общественного транспорта, а парковка трансформируется в другой формат. При этом власти обещали в шаговой доступности организовать еще больше удобных парковочных площадок, которых станет в два раза больше. 


Мы в МАХ: https://max.ru/v102ru Подписывайтесь!

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Транспорт
22.05.2026 14:33
Транспорт 22.05.2026 14:33
Комментарии

0
Далее
Транспорт
20.05.2026 12:26
Транспорт 20.05.2026 12:26
Комментарии

0
Далее
Транспорт
18.05.2026 20:29
Транспорт 18.05.2026 20:29
Комментарии

0
Далее
Транспорт
16.05.2026 11:10
Транспорт 16.05.2026 11:10
Комментарии

0
Далее
Транспорт
13.05.2026 17:47
Транспорт 13.05.2026 17:47
Комментарии

0
Далее
Транспорт
12.05.2026 16:49
Транспорт 12.05.2026 16:49
Комментарии

0
Далее
Транспорт
11.05.2026 19:11
Транспорт 11.05.2026 19:11
Комментарии

0
Далее
Транспорт
11.05.2026 09:46
Транспорт 11.05.2026 09:46
Комментарии

0
Далее
Транспорт
11.05.2026 08:41
Транспорт 11.05.2026 08:41
Комментарии

0
Далее
Транспорт
08.05.2026 13:33
Транспорт 08.05.2026 13:33
Комментарии

0
Далее
Транспорт
08.05.2026 10:15
Транспорт 08.05.2026 10:15
Комментарии

0
Далее
Транспорт
05.05.2026 18:36
Транспорт 05.05.2026 18:36
Комментарии

0
Далее
Транспорт
05.05.2026 13:37
Транспорт 05.05.2026 13:37
Комментарии

0
Далее
Транспорт
01.05.2026 13:54
Транспорт 01.05.2026 13:54
Комментарии

0
Далее
Транспорт
01.05.2026 12:44
Транспорт 01.05.2026 12:44
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

16:00
Под Волгоградом спасатели ищут утопленника в реке ДонСмотреть фотографии
15:33
Часть центра Волгограда перекроют 23 мая из-за забегаСмотреть фотографии
15:17
Картельный сговор маршрутчиков вскрыло УФАС в МихайловкеСмотреть фотографии
15:16
Журналисты посчитали, во сколько обойдутся родителям образы выпускницСмотреть фотографии
14:59
Волжский горсуд назначил дату рассмотрения дела семейства экс-судей ТраховыхСмотреть фотографии
14:33
Катите чемоданы: парковку и движение у вокзала «Волгоград-1» кардинально изменят за 71 млн рублейСмотреть фотографии
13:42
Волгоградцам напомнили о дедлайне для подачи налоговых декларацийСмотреть фотографии
13:18
Успел в последние секунды: сотрудник ФСИН спас тонущего на Ахтубе под ВолгоградомСмотреть фотографии
12:58
Имран Азнауров – в символической сборной молодых футболистовСмотреть фотографии
12:47
Главу Руднянского района переизбрали на второй срокСмотреть фотографии
12:37
Как Сады Придонья адаптируются в условиях рыночной неопределенностиСмотреть фотографии
12:02
Подозреваемому в вымогательстве журналисту Алексею Серовому смягчили меру пресеченияСмотреть фотографии
11:51
Ростовчанка отсудила у жадного экс-супруга 42 млн рублейСмотреть фотографии
11:49
Бочаров: впервые за 10 лет обводнение Волго-Ахтубинской поймы достигло 90%Смотреть фотографииCмотреть видео
11:49
Злостного алиментщика волгоградские приставы вытащили из шкафаСмотреть фотографии
11:41
В Волгограде из-за очередной аварии урезали трамвайные маршрутыСмотреть фотографии
11:11
Километр нового водовода проложили на ул. Автотранспортной в ВолгоградеСмотреть фотографии
11:09
Нулевую Продольную Волгограда освободили от ограниченийСмотреть фотографии
11:07
Монохром воспоминаний и рукотворная народная палитра в новом балете о ЧайковскомСмотреть фотографии
10:48
Автотуристы назвали Волгоград одним из лучших направленийСмотреть фотографии
10:12
Волгоградку обвинили в краже после снятия денег с карты погибшего в ДТП сожителяСмотреть фотографии
09:59
Волгоградцам и гостям города назвали дешевые места для ночевокСмотреть фотографии
09:58
Под Волгоградом за вылов 22 рыбин сетями задержали двоих рыбаковСмотреть фотографии
09:40
Гендиректора «Ротора» восхитила поддержка болельщиков на матче с «Акроном»Смотреть фотографии
09:30
Ставший чиновником экс-глава полиции Дубовки обвиняется в кражеСмотреть фотографии
08:50
Билборды в поддержку «Ротора» появились в Самаре перед матчем с «Акроном»Смотреть фотографии
08:25
Волгоградцев предупредили о штрафах за старые газовые плитыСмотреть фотографии
08:23
Любовь Астамирова взяла золото на крупном федеральном турнире по дзюдо в НовочеркасскеСмотреть фотографии
08:13
«Ближе к 9 будет пробка»: Нулевая продольная в Волгограде может встать из-за «легкого» ДТПСмотреть фотографии
07:50
Волгоградская область не попала под атаку 217 украинских БПЛАСмотреть фотографии
 