Масштабные изменения в ближайшее время ждут автомобилистов и путешественников в связи с кардинальной перестройкой парковочного пространства у железнодорожного вокзала «Волгоград-1» и, как следствие, внедрения новой схемы дорожного движения на подъезде к нему.

Согласно опубликованным документам, в Волгограде в настоящее время ищут подрядчика, который за 71,2 миллиона рублей выполнит целый комплекс работ по организации парковочного пространства в шаговой доступности от железнодорожного вокзала. Оно расположится в границах от улиц им. генерал-лейтенанта Воронина, ул. Коммунистическая, ул. Володарского и ул. Порт-Саида. Привычной парковки, которая была прямо напротив входа в железнодорожный вокзал, больше не будет. Чемоданы придется катить и нести с указанных выше улиц.





На пересечении улицы Коммунистической с улицей Гоголя и улице Комсомольской в районе ж/д вокзала будет нанесено две «вафельные» разметки. В границах такой разметки, напомним, запрещено выезжать на перекресток в тех случаях, когда впереди по пути следования образовалась пробка, которая вынуждает водителя остановиться более чем на 5 секунд.









Также из «новенького» - на ул. Коммунистической на участке от ул. Порт-Саида до ул. Володарского движение будет организовано в 4 полосы.





Срок выполнения работ – до 15 августа 2026 года.

Победителя аукциона определят в конце мая текущего года.

Напомним, что новый проект привокзальной площади в Волгограде был презентован в марте текущего года. Тогда сообщалось, что улица у железнодорожного вокзала будет расширена с учетом приоритета для пешеходов и общественного транспорта, а парковка трансформируется в другой формат. При этом власти обещали в шаговой доступности организовать еще больше удобных парковочных площадок, которых станет в два раза больше.





