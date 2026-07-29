Волгоградские травматологи поставили на ноги заслуженного тренера

Общество 29.07.2026 08:19
0
29.07.2026 08:19
Медики Волгоградской клинической больницы №12 под руководством главного внештатного специалиста-травматолога Петра Иванова провели уникальную операцию по одномоментному эндопротезированию сразу двух тазобедренных суставов.
Как рассказали в облздраве, за медицинской помощью обратился заслуженный тренер по дзюдо. У мужчины разрушились оба тазобедренных сустава, и он фактически оказался прикованным к постели. Для пациента это означало конец спортивной и тренерской карьеры.
Врачи приняли беспрецедентное решение провести одномоментное эндопротезирование обоих тазобедренных суставов. Хирургическое вмешательство, которое требовало высочайшей квалификации, прошло успешно. Пациент уже прошел реабилитацию и готовится к возвращению в зал, к своим подопечным.
Фото облздрава
«Мыслит лишь лайками и просмотрами»: Екатерина Мизулина публично отчитала блогера, бросившего 5 тысяч рублей в бассейн на Мамаевом кургане29.07.2026 10:11
Общество 29.07.2026 10:11
В Михайловке простятся с погибшим от вражеского БПЛА командиром штурмовиков29.07.2026 10:07
Общество 29.07.2026 10:07
Ночная атака на Таганрог: повреждены жилые дома и предприятия, есть жертвы29.07.2026 09:40
Общество 29.07.2026 09:40
8 стихийных свалок ликвидировали в Волгоградской области29.07.2026 08:55
Общество 29.07.2026 08:55
Волгоградцы побили рекорд подачи заявок на премию #МЫВМЕСТЕ29.07.2026 08:25
Общество 29.07.2026 08:25
Волгоградские травматологи поставили на ноги заслуженного тренера29.07.2026 08:19
Общество 29.07.2026 08:19
Силовики и сроки: как одни генералы в Волгограде покидают посты и «дают корни» другие29.07.2026 08:00
Общество 29.07.2026 08:00
Дожди накроют Волгоградскую область до конца недели29.07.2026 07:55
Общество 29.07.2026 07:55
Волгоградским студентам объяснили, кому положены льготные места в общежитии29.07.2026 07:42
Общество 29.07.2026 07:42
Волгоградская область присоединилась к «Дорогам Победы»29.07.2026 07:12
Общество 29.07.2026 07:12
Опасность налета БПЛА сняли в Волгоградской области29.07.2026 06:53
Общество 29.07.2026 06:53
Волгоградцев предупредили о возможном налете БПЛА28.07.2026 23:57
Общество 28.07.2026 23:57
Девять боевиков ВСУ уничтожил танковый экипаж под командованием волгоградца28.07.2026 21:57
Общество 28.07.2026 21:57
«Это видение я пронес как щит через всю жизнь на фронте»: что известно о явлении Богородицы в Сталинградской битве28.07.2026 20:49
Общество 28.07.2026 20:49
«Плачем уже от бессилия»: жители аварийного общежития на юге Волгограда сутки выживают без света28.07.2026 19:30
Общество 28.07.2026 19:30