Волгоградские травматологи поставили на ноги заслуженного тренера





Медики Волгоградской клинической больницы №12 под руководством главного внештатного специалиста-травматолога Петра Иванова провели уникальную операцию по одномоментному эндопротезированию сразу двух тазобедренных суставов.





Как рассказали в облздраве, за медицинской помощью обратился заслуженный тренер по дзюдо. У мужчины разрушились оба тазобедренных сустава, и он фактически оказался прикованным к постели. Для пациента это означало конец спортивной и тренерской карьеры.





Врачи приняли беспрецедентное решение провести одномоментное эндопротезирование обоих тазобедренных суставов. Хирургическое вмешательство, которое требовало высочайшей квалификации, прошло успешно. Пациент уже прошел реабилитацию и готовится к возвращению в зал, к своим подопечным.





Фото облздрава