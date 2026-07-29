



Правоохранители задержали в 10 регионах России подростков, которых спецслужбы Украины с помощью угроз и психологического воздействия склонили для проведения диверсий и террористической деятельности.

– Установлены факты использования спецслужбами Украины популярного среди молодых людей чат-бота «Дайвинчик/Leo» в мессенджере «Телеграм» для вовлечения граждан Российской Федерации, преимущественно несовершеннолетних, в диверсионную и террористическую деятельность, – сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.





По ее словам, СК России совместно с оперативными подразделениями ФСБ и МВД России в Москве, Санкт-Петербурге, Ленинградской, Московской, Новосибирской, Ростовской, Саратовской, Свердловской областях, Алтайском крае и Чувашской Республике задержаны 19 молодых людей в возрасте от 14 до 18 лет, которые были вовлечены сотрудниками украинских спецслужб в совершение преступлений с использованием указанного сервиса.

Уголовные дела по указанным фактам возбуждены по признакам преступлений, предусмотренных ст. 205 УК РФ (террористический акт), ст. 205.1 УК РФ (содействие террористической деятельности), ст. 281 УК РФ (диверсия), ст. 150 УК РФ (вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления), ст. 167 УК РФ (умышленные уничтожение или повреждение имущества).





Так, к примеру, в Санкт-Петербурге в одно производство соединено 15 уголовных дел в отношении несовершеннолетних, которые были пользователями указанного телеграм-сервиса. Преступления, в числе которых поджоги зданий, топливных колонок, автотранспорта, несовершеннолетние совершили с мая 2025-го по май 2026 года. Следователи устанавливают конкретных сотрудников спецслужб Украины, которые вербовали несовершеннолетних через названную площадку.

Преступная схема заключалась в том, подростки знакомились якобы с девушками, под видом которых работали сотрудники украинских спецслужб. Они направляли несовершеннолетним фишинговые ссылки о взломе личных кабинетов на сервисах государственных услуг; просьбы об отправке геопозиций адресов проживания, общественных мест, торговых центров, школ и иных объектов. Потом уже под видом сотрудников российских правоохранительных органов они запугивали подростков, склоняя их к совершению преступлений, в том числе на объектах транспортной инфраструктуры.

Видео: Следком