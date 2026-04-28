



Жители села Заплавное Ленинского района Волгоградской области называют экологическим бедствием ситуацию с затоплением несанкционированной свалки из-за подъема уровня воды в реке Ахтуба. Впечатляющие кадры плавающих в воде отходов местные жители прислали в редакцию ИА «Высота 102».

- У нас в селе нет водопровода, а воду качают насосами из Ахтубы. Представляете, что там будет за вода после такого? Эта отрава попадет в речку, и мы всё это будем пить. У нас просто крик отчаяния. Мы сейчас готовим коллективное обращение во все инстанции. Просим подключиться экологов, прокуратуру, Следственный комитет. Мы обращались к главе поселения, но он никаких мер не предпринимает, - рассказали жители.

С их слов, несанкционированную свалку, которая находится в заповедной зоне на окраине Заплавного, когда начинаются пиковые сбросы с плотины ГЭС, периодически подтапливает. Но в этом году воды как никогда много. Местные жители предполагают, что мусорное наводнение произошло в том числе из-за распашки земель, так как в рыхлую почву вода проходит лучше.





Глава Заплавненского сельского поселения Андрей Юдин сообщил информагентству, что местные жители к нему действительно обращались. Однако руководитель не склонен драматизировать ситуацию, которая, как он считает, опасности для жителей села не представляет.

- Три насосные станции находятся выше по течению. Никакой угрозы для населения нет. Из Ахтубы подается техническая вода, а не питьевая. Для обеспечения жителей питьевой водой стоят шесть модулей, где за небольшую плату ее можно набрать, - так прокомментировал ситуацию Андрей Юдин.

По его словам, несанкционированная свалка действительно является проблемой для села. Глава поселения отметил, что отходы на нее сваливают сами же местные жители. В настоящее время свалка разрослась до таких масштабов, что убрать её собственными силами невозможно. Власти сельского поселения инициировали вопрос о включении этого объекта накопленного вреда в региональную программу. Однако о дальнейшей судьбе свалки посоветовали уточнять в районной администрации, в чьей компетенции находится этот вопрос.

Видео жителей села Заплавное





