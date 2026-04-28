Время новых возможностей: АО «Волгоградоблэлектро» представило более 100 вакансий на ярмарке «Работа России» В облдуме спешно подчищают следы волгоградского депутата Шарифова Волгоградцы отправили в страдающий от наводнения Дагестан гумконвой: видео Гуцан привел Совфеду плохой пример из Волгограда с алкомаркетом вместо ФОКа В Волгограде спроектируют круговое трамвайное движение у ТРЦ «Акварель»

Кто не пощадил Кадина? Что известно о самом громком заказном убийстве в Волгограде

«До полной разгадки тайны подземелий еще далеко»: волгоградский историк рассказал неизвестную историю «бункера Сталина»

«Получить Золотую Звезду он так и не успел»: как сложилась судьба знаменитого снайпера из Сталинграда

 В России предложили ввести бесплатную парковку у детсадов и школ
В Госдуме предложили ввести по всей России бесплатное время парковки для родителей возле школ. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на документы.  Как отмечают авторы законопроекта, условия пользования платными...
 Экс-начальник УМВД Ростова Шпак не признает вину в получении взяток
В Первомайском районном суде Ростова-на-Дону началось рассмотрение уголовного дела в отношении экс-начальника УМВД Сергея Шпака. Как передает Привет-Ростов, на первом заседании полицейский отказался признавать свою вину.  Сергею Шпаку вменяют...
Вода отравлена? Вышедшая из берегов Ахтуба затопила несанкционированную свалку под Волгоградом

Общество 28.04.2026 13:31
Жители села Заплавное Ленинского района Волгоградской области называют экологическим бедствием ситуацию с затоплением несанкционированной свалки из-за подъема уровня воды в реке Ахтуба. Впечатляющие кадры плавающих в воде отходов местные жители прислали в редакцию ИА «Высота 102».

- У нас в селе нет водопровода, а воду качают насосами из Ахтубы. Представляете, что там будет за вода после такого? Эта отрава попадет в речку, и мы всё это будем пить. У нас просто крик отчаяния. Мы сейчас готовим коллективное обращение во все инстанции. Просим подключиться экологов, прокуратуру, Следственный комитет. Мы обращались к главе поселения, но он никаких мер не предпринимает, - рассказали жители.

С их слов, несанкционированную свалку, которая находится в заповедной зоне на окраине Заплавного, когда начинаются пиковые сбросы с плотины ГЭС, периодически подтапливает. Но в этом году воды как никогда много. Местные жители предполагают, что мусорное наводнение произошло в том числе из-за распашки земель, так как в рыхлую почву вода проходит лучше.


Глава Заплавненского сельского поселения Андрей Юдин сообщил информагентству, что местные жители к нему действительно обращались. Однако руководитель не склонен драматизировать ситуацию, которая, как он считает, опасности для жителей села не представляет.

- Три насосные станции находятся выше по течению. Никакой угрозы для населения нет. Из Ахтубы подается техническая вода, а не питьевая. Для обеспечения жителей питьевой водой стоят шесть модулей, где за небольшую плату ее можно набрать, - так прокомментировал ситуацию Андрей Юдин.

По его словам, несанкционированная свалка действительно является проблемой для села. Глава поселения отметил, что отходы на нее сваливают сами же местные жители. В настоящее время свалка разрослась до таких масштабов, что убрать её собственными силами невозможно. Власти сельского поселения инициировали вопрос о включении этого объекта накопленного вреда в региональную программу. Однако о дальнейшей судьбе свалки посоветовали уточнять в районной администрации, в чьей компетенции находится этот вопрос.

Видео жителей села Заплавное 


