



Прохладная весенняя погода с дождями и кружащим голову ветром не отступит от Волгоградской области до конца мая.

Сегодня в регионе готовятся к полноценному ливню с грозой, градом и шквалистым ветром до 25 м/с. Температура воздуха при этом опустится до 14-19 градусов тепла. На более приближенные к весенним показателям +23 днем четверга могут рассчитывать лишь жители отдельных районов.

Ждать кардинальных перемен и возвращения лета накануне его календарного начала горожанам пока не стоит. Волгоградская область завершит рабочую неделю пронизывающим ветром и 19-20 градусами тепла на термометрах. В субботу же жители региона получат новую порцию дождей. Столбики термометров поднимутся лишь до +17 - +19 градусов в Волгограде и до +12 - +17 градусов – в области. Ночью в отдельных районах температура и вовсе обрушится до нуля.

