Депутатам Волгоградской облдумы заказали планшеты на 3 млн





Аппарат Волгоградской областной думы объявил электронный аукцион на закупку планшетных компьютеров для государственных нужд регпарламента. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзаказов, на приобретение 50 планшетов выделено почти 3 миллиона рублей. Средняя стоимость одного планшетного компьютера составляет, соответственно, в среднем около 60 тысяч рублей.

Как следует из технической документации, планируется закупить технику весом 0,6 кг с архитектурой процессора ARM, с беспроводной связью, восьмиядерным процессором, диагональю экрана 25,4 мм. Кроме того, планшеты должны быть снабжены встроенной памятью объемом 120 гигабайтов, оперативной памятью в 6 гигабайтов, иметь разрешение тыльной камеры в 13 Мпикселей, а разрешение экрана – 2 тысячи на 1200 пикселей. Среди других требований к планшетам – наличие стилуса, автофокуса для тыльной камеры и аудиоразъема 3,5 мм. А вот сканер отпечатка пальцев для закупаемой техники не требуется.

Интересно, что по некоторым параметрам закупаемая техника схожа с разработанным в России продуктом - планшетом Kvadta_t. Однако не исключено, что технические характеристики могут соответствовать планшетам китайского производства.

Напомним, Волгоградская областная дума около двух лет назад закупила 20 персональных настольных компьютеров .



