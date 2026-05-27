В Саратове стартует процесс по делу экс-министра ЖКХ Мигачева





В Саратове стартует судебный процесс по уголовному делу в отношении бывшего зампреда правительства Саратовской области Павла Мигачева. Как сообщает ИА «СарИнформ», материалы уже переданы прокуратурой судье. Бывшего чиновника обвиняют в злоупотреблении полномочиями, повлекшем тяжкие последствия, – по ч. 3 ст. 285 УК РФ

– По версии следствия, преступление было совершено в 2021 году, когда Мигачев работал министром строительства и ЖКХ. Он якобы незаконно выплатил трем сотрудникам Росреестра субсидию «по региональной жилищной программе». В итоге бюджет потерял 4 миллиона рублей, – сообщает саратовское информагентство.

Упоминается в уголовном деле и о том, что будучи главой профильного министерства, Павел Мигачев игнорировал расселение из аварийного жилья и затягивал со строительством детских садов и школ.

– Перед судом также предстанет Олег Марчук. Он работал в должности первого заместителя министра строительства и ЖКХ Саратовской области, когда Мигачев руководил министерством. Марчук, по версии следствия, принимал незаконные решения вместе со своим начальником, – сообщает «СарИнформ» со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Также сообщается, что в настоящее время в отношении Павла Мигачева расследуется другой уголовное дело, связанное со строительством линий скоростного трамвая. По версии следствия, саратовский экс-министр скрыл проблемы с разработкой проектной документации и не принял мер для корректировки проекта. В результате в Саратове была сорвана реконструкция маршрута № 9, а последующие работы обошлись бюджету в большую, нежели изначально, сумму.

