



Место, где время движется медленнее. Где всегда тихо и атмосферно. Где почтенный возраст берет верх над молодостью. Еще недавно многие горожане представляли библиотеку именно так. Стереотипы «о тихой гавани» разделяла и 22-летняя сотрудница Горьковки Татьяна Акимова. Но каково же было ее удивление, когда это место спокойствия, уединения и вечного дзена открылось для нее с новой, прежде неизвестной, стороны. Сегодня молодой сотрудник не сомневается – библиотека никогда не станет прошлым, а интерес к бумажным книгам не угаснет на фоне их электронных заменителей. Почему? Рассказываем в материале ИА «Высота 102».

Общероссийский день библиотек отмечают в России 27 мая. Профессиональный праздник, внесенный в календарь Указом президента в 1995 году, приурочен к созданию Императорской публичной библиотеки, которая открылась в Санкт-Петербурге еще в 1795 году и стала первой общедоступной в России.

Восемь лет назад тогда еще студентка ВГСПУ Татьяна Акимова искала подработку. Предложение о выходе в областную библиотеку имени Горького 22-летняя девушка приняла без завышенных ожиданий – скорее, как вариант, который удобно совмещать с учебой в вузе.

- Когда я только устроилась в Горьковку, она была совсем другой. Вся основная работа здесь была сконцентрирована на фонде, книгах. Из крупных мероприятий лично я могу вспомнить разве что «Библионочь». Порой казалось, что это место – действительно тот тихий уголок, в котором жизнь идет своим чередом, - признает Татьяна. – Но на моих глазах библиотека стала меняться… И это захватило!





Постепенно жизнь «книжного царства» стала выходить за привычные рамки. Теперь атмосфера книжного уединения родом из прошлого здесь гармонично сплетается с настоящим, в котором есть место большим фестивалям, акциям и праздникам для людей всех возрастов.

- Стереотипы разбились вдребезги, - улыбается заведующая электронным читальным залом. – Сейчас в моем отделе работает одна молодежь. И, приходя сюда, они не просто учатся новому, а понимают – возможности практически не ограничены. Мы можем предложить любую идею, обсудить ее и скорректировать под книжный формат. Пока некоторые посетители удивляются, что у нас в читальном зале установлены компьютере, мы движемся в ногу со временем и предлагаем коллегам разные форматы – к примеру, вести наш блог, наполняя его интересным контентом.

Не просто наблюдая за происходящим со стороны, а участвуя в круговороте событий, сегодня Татьяна Акимова уже не сомневается – ни современные гаджеты, ни пробивающий дорогу в будущее ИИ не заменят классической библиотеки. Тем более, что после массового очарования электронными «читалками» все больше молодых людей возвращаются к истокам и отдают предпочтение именно «живой» книге.

- В том, что у библиотек есть будущее, я не сомневаюсь. Не так давно у нас проходил «Книжный фестиваль», и многие волгоградцы выбирали именно печатные книги. Если кого-то и интересовал электронный формат, то в силу каких-то обстоятельств – например, удобнее использовать в транспорте, - говорит сотрудница библиотеки. – В том числе благодаря социальным сетям, в последнее время появилась старая-новая и правильная мода на чтение, что в свою очередь ведет к нам школьников от 14 лет. А, благодаря тому, что в фондах появляется все больше современной литературы, их удается не только привести сюда однажды, но и задержать, сделав нашими постоянными читателями.





Впрочем, каким бы веяния времени ни проникали в жизнь библиотеки, именно ее классическая атмосфера сохраняет тот шарм, который и притягивает разные поколения.

- Библиотека имени Горького, на мой взгляд, обладает особым магнетизмом, который ощущаем и мы, его сотрудники, и наши постоянные читатели, - убеждена Татьяна Акимова. – За те восемь лет, что я работаю здесь, я могла бы найти другие места. Но меня притягивает и само место с его неповторимой атмосферой, и коллектив, с которым мы остаемся на одной волне, и посетители, которые со временем формируют крепкую библиотечную семью и становятся нам практически родными. Просыпаюсь с утра, я не испытываю сомнений – мне хочется бежать на работу!

Фото Татьяны Акимовой