Главное

АО «ВОЭ» установит тысячи современных приборов учета для стабильного энергоснабжения Волгоградской области Модернизация и дизайн: как новый трамвай стал стильным символом молодого Волгограда Не просто викторина, а старт в профессии: как в Волжском реализовали проект «Точка опоры» Катите чемоданы: парковку и движение у вокзала «Волгоград-1» кардинально изменят за 71 млн рублей «Законные меры мы примем»: Бочаров отчитал подрядчика на площадке долгостроя в Камышине

Актуально

«Нас травят ради криптомиллионов»: жители Кременской просят у Бастрыкина защиты от майнинг-фермы экс-мэра Волгограда

«Акрон» побеждает «Ротор» 2:0: Беншимол забивает дважды, Дзюба – отвлекающий манёвр

Потерял обе ноги, но вернулся за штурвал: судьба настоящего человека Алексея Маресьева

Федеральные новости

Федеральные новости
 В Саратове стартует процесс по делу экс-министра ЖКХ Мигачева
В Саратове стартует судебный процесс по уголовному делу в отношении бывшего зампреда правительства Саратовской области Павла Мигачева. Как сообщает ИА «СарИнформ», материалы уже переданы прокуратурой судье. Бывшего чиновника обвиняют...
Федеральные новости
 ВСУ ударили ракетой по Таганрогу
Силы ПВО отразили ракетный удар ВСУ по Таганрогу в Ростовской области. Ракета была сбита, но не обошлось без последствий на земле. Есть пострадавшие. Об этом сообщает Привет-...
Общество

«Стереотипы разбились вдребезги»: молодая волгоградка – о том, почему устроилась в библиотеку и не разочаровалась в выборе

Общество 27.05.2026 21:10
0
27.05.2026 21:10


Место, где время движется медленнее. Где всегда тихо и атмосферно. Где почтенный возраст берет верх над молодостью. Еще недавно многие горожане представляли библиотеку именно так. Стереотипы «о тихой гавани» разделяла и 22-летняя сотрудница Горьковки Татьяна Акимова. Но каково же было ее удивление, когда это место спокойствия, уединения и вечного дзена открылось для нее с новой, прежде неизвестной, стороны. Сегодня молодой сотрудник не сомневается – библиотека никогда не станет прошлым, а интерес к бумажным книгам не угаснет на фоне их электронных заменителей. Почему? Рассказываем в материале ИА «Высота 102».

Общероссийский день библиотек отмечают в России 27 мая. Профессиональный праздник, внесенный в календарь Указом президента в 1995 году, приурочен к созданию Императорской публичной библиотеки, которая открылась в Санкт-Петербурге еще в 1795 году и стала первой общедоступной в России.

Восемь лет назад тогда еще студентка ВГСПУ Татьяна Акимова искала подработку. Предложение о выходе в областную библиотеку имени Горького 22-летняя девушка приняла без завышенных ожиданий – скорее, как вариант, который удобно совмещать с учебой в вузе.

- Когда я только устроилась в Горьковку, она была совсем другой. Вся основная работа здесь была сконцентрирована на фонде, книгах. Из крупных мероприятий лично я могу вспомнить разве что «Библионочь». Порой казалось, что это место – действительно тот тихий уголок, в котором жизнь идет своим чередом, - признает Татьяна. – Но на моих глазах библиотека стала меняться… И это захватило!


Постепенно жизнь «книжного царства» стала выходить за привычные рамки. Теперь атмосфера книжного уединения родом из прошлого здесь гармонично сплетается с настоящим, в котором есть место большим фестивалям, акциям и праздникам для людей всех возрастов.

- Стереотипы разбились вдребезги, - улыбается заведующая электронным читальным залом. – Сейчас в моем отделе работает одна молодежь. И, приходя сюда, они не просто учатся новому, а понимают – возможности практически не ограничены. Мы можем предложить любую идею, обсудить ее и скорректировать под книжный формат. Пока некоторые посетители удивляются, что у нас в читальном зале установлены компьютере, мы движемся в ногу со временем и предлагаем коллегам разные форматы – к примеру, вести наш блог, наполняя его интересным контентом.

Не просто наблюдая за происходящим со стороны, а участвуя в круговороте событий, сегодня Татьяна Акимова уже не сомневается – ни современные гаджеты, ни пробивающий дорогу в будущее ИИ не заменят классической библиотеки. Тем более, что после массового очарования электронными «читалками» все больше молодых людей возвращаются к истокам и отдают предпочтение именно «живой» книге.

- В том, что у библиотек есть будущее, я не сомневаюсь. Не так давно у нас проходил «Книжный фестиваль», и многие волгоградцы выбирали именно печатные книги. Если кого-то и интересовал электронный формат, то в силу каких-то обстоятельств – например, удобнее использовать в транспорте, - говорит сотрудница библиотеки. – В том числе благодаря социальным сетям, в последнее время появилась старая-новая и правильная мода на чтение, что в свою очередь ведет к нам школьников от 14 лет. А, благодаря тому, что в фондах появляется все больше современной литературы, их удается не только привести сюда однажды, но и задержать, сделав нашими постоянными читателями.


Впрочем, каким бы веяния времени ни проникали в жизнь библиотеки, именно ее классическая атмосфера сохраняет тот шарм, который и притягивает разные поколения.

- Библиотека имени Горького, на мой взгляд, обладает особым магнетизмом, который ощущаем и мы, его сотрудники, и наши постоянные читатели, - убеждена Татьяна Акимова. – За те восемь лет, что я работаю здесь, я могла бы найти другие места. Но меня притягивает и само место с его неповторимой атмосферой, и коллектив, с которым мы остаемся на одной волне, и посетители, которые со временем формируют крепкую библиотечную семью и становятся нам практически родными. Просыпаюсь с утра, я не испытываю сомнений – мне хочется бежать на работу!

Фото Татьяны Акимовой 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
27.05.2026 21:45
Общество 27.05.2026 21:45
Комментарии

0
Далее
Общество
27.05.2026 21:10
Общество 27.05.2026 21:10
Комментарии

0
Далее
Общество
27.05.2026 20:41
Общество 27.05.2026 20:41
Комментарии

0
Далее
Общество
27.05.2026 20:04
Общество 27.05.2026 20:04
Комментарии

0
Далее
Общество
27.05.2026 19:31
Общество 27.05.2026 19:31
Комментарии

0
Далее
Общество
27.05.2026 18:00
Общество 27.05.2026 18:00
Комментарии

0
Далее
Общество
27.05.2026 17:50
Общество 27.05.2026 17:50
Комментарии

0
Далее
Общество
27.05.2026 16:38
Общество 27.05.2026 16:38
Комментарии

0
Далее
Общество
27.05.2026 16:23
Общество 27.05.2026 16:23
Комментарии

0
Далее
Общество
27.05.2026 14:39
Общество 27.05.2026 14:39
Комментарии

0
Далее
Общество
27.05.2026 14:37
Общество 27.05.2026 14:37
Комментарии

0
Далее
Общество
27.05.2026 14:36
Общество 27.05.2026 14:36
Комментарии

0
Далее
Общество
27.05.2026 12:39
Общество 27.05.2026 12:39
Комментарии

0
Далее
Общество
27.05.2026 12:13
Общество 27.05.2026 12:13
Комментарии

0
Далее
Общество
27.05.2026 11:42
Общество 27.05.2026 11:42
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

21:45
Стала известна цель визита Никиты Кологривого в Волгоградскую областьСмотреть фотографииCмотреть видео
21:33
Волгоградские дзюдоисты привезли медали из МосквыСмотреть фотографии
21:10
«Стереотипы разбились вдребезги»: молодая волгоградка – о том, почему устроилась в библиотеку и не разочаровалась в выбореСмотреть фотографии
20:41
Методичку по сбору и хранению грибов летом подготовили для волгоградцевСмотреть фотографии
20:04
Депутатам Волгоградской облдумы заказали планшеты на 3 млнСмотреть фотографии
19:31
Соцфонд напомнил самозанятым волгоградцам о праве на пенсию и больничныеСмотреть фотографии
19:03
Условный срок для главы Иловлинского района Геля оспорят в облсудеСмотреть фотографии
18:35
Дебош измученных «жаждой» волгоградцев в «К&Б» попал на видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
18:03
АО «ВОЭ» установит тысячи современных приборов учета для стабильного энергоснабжения Волгоградской областиСмотреть фотографии
18:00
В Волгоградской области бездомным начнут оказывать срочную соцпомощьСмотреть фотографии
17:50
Летел по городу без прав: в Волжском идет под суд задавивший подростка гонщикСмотреть фотографии
16:38
В Волгоградской области экс-главврач добилась пересмотра региональных выплат для медработниковСмотреть фотографии
16:23
Массовое ДТП на Второй Продольной привело к пробке в 2,3 километраСмотреть фотографии
16:15
Восемь машин столкнулись на Второй Продольной ВолгоградаСмотреть фотографииCмотреть видео
15:18
Сергей Макаров покидает «Ротор»: опорный полузащитник продолжит карьеру в «Челябинске»Смотреть фотографии
14:39
Власти Волгограда на пятой волне сделают платной парковку в Ворошиловском районе: список улицСмотреть фотографии
14:37
На Привокзальную площадь завезли 80 тонн гранита для нового фонтанаСмотреть фотографии
14:36
Владельца АЗС под Волгоградом наказали на 100 тысяч за отказ от проверки дизтопливаСмотреть фотографии
14:10
В Волгограде водитель сбил подростка и скрылсяСмотреть фотографии
12:59
Волжская ГЭС по указанию Росводресурсов с 27 мая снизила сбросыСмотреть фотографии
12:39
Крепче железобетона? Новый материал применят при строительстве памятника героям СВО в ВолгоградеСмотреть фотографии
12:21
Международные студенческие игры в Москве: золото у Анастасии МатвеевойСмотреть фотографии
12:13
Камышанка выиграла 1 миллион, приютив черного котаСмотреть фотографии
12:03
В Саратове стартует процесс по делу экс-министра ЖКХ МигачеваСмотреть фотографии
11:42
Байкеров из Волжского наградили за поиски автомобилистки, сбившей ребенка и уехавшей в ветклиникуСмотреть фотографии
11:09
Волгоградские спортсменки взошли на пьедестал первенства России по тхэквондоСмотреть фотографии
11:00
Прогремевший развратом на 9 Мая ночной клуб продают в ВолгоградеСмотреть фотографии
10:43
Штормовое предупреждение из-за ливней с ветром объявили в Волгоградской областиСмотреть фотографии
10:19
В Урюпинске простятся с убитым в ДНР Виктором ГорбачевымСмотреть фотографии
10:09
Мобильные офисы ФНС примут жителей Клетской и Волжского в июнеСмотреть фотографии
 