0:4 – «Ротор‑2» накрыло «Волной»





В рамках первенства по футболу среди команд Второй Лиги «Дивизион Б», группа 3 состоялся матч 10‑го тура, в котором «Волна» (Нижегородская область) принимала «Ротор‑2» (Волгоград). Игра превратилась в настоящий мастер‑класс от хозяев поля – итоговый счёт 4:0 красноречиво говорит сам за себя.

Уже на 3‑й минуте гости допустили грубую ошибку, пытаясь разыграть искусственное положение «вне игры». Этим блестяще воспользовался Евгений Рагулькин: он не стал искать славы для себя, а аккуратно выкатил мяч на Ивана Северьянова – и счёт был открыт: 1:0 в пользу «Волны».

С этого момента игра полностью перешла под контроль хозяев. Футболисты из Заволжья демонстрировали слаженную командную работу, уверенно контролируя темп и создавая опасные моменты у ворот «Ротора».





Незадолго до перерыва, на 41‑й минуте, настал черёд Александра Поповича вписать своё имя в протокол матча. При подаче очередного углового в сутолоке у ворот волгоградского клуба форвард со второй попытки сумел протолкнуть мяч в сетку. Первый тайм завершился со счётом 2:0 – и это при подавляющем преимуществе «Волны», которая буквально диктовала условия на поле.

Второй тайм стал продолжением футбольного спектакля в исполнении нижегородцев. На 55‑й минуте Рагулькин вновь проявил себя как отличный ассистент: навес с фланга в штрафную нашёл Гочу Гогричиани. Тот, пользуясь статичным присутствием центральных защитников соперника и практически полным бездействием обороны, с линии вратарской головой пробил по воротам – 3:0!

Всего через 5 минут тот же Гогричиани оформил дубль и поставил точку в матче. Футболист совершил рывок с центра поля, спокойно принял мяч и, пользуясь полным бездействием защиты волгоградцев, добежал до штрафной, уверенно поразив ворота – 4:0.

После четвёртого гола «Волна» словно решила: «Хватит, достаточно». Команда из городка с населением 38 527 человек так много ещё не забивала – и, похоже, не стала добивать соперника.

Цифры после финального свистка выглядели катастрофически для волгоградской команды:

Владение мячом: 68 % у «Волны» против 32 % у «Ротора‑2».

Удары по воротам: 20 у хозяев против всего 1 у гостей.

Удары в створ: 11 точных выстрелов у «Волны», в то время как «Ротор‑2» не смог нанести ни одного удара в створ ворот.

Угловые: 8 подач у хозяев поля против 0 у гостей.

Вратарь «Ротора‑2» Иван Литвенок оказался в непростой ситуации. Четыре гола стали следствием ошибок обороны, но сам голкипер в ряде эпизодов действовал блестяще – и не позволил сопернику забить ещё больше.

«Волна» (Нижегородская область) – «Ротор-2» (Волгоград) – 4:0 (2:0).

27 мая. Заволжье. Стадион: «Заволжский». Количество зрителей: 241. Количество зрителей в гостевом секторе: 2.

Судьи: Виктор Лацвиев (Шахты), Роман Купцов (Самара), Степан Кабанов (Самара).

«Волна»: Ребров, Волков, Ягодкин, Абрамов, Губиев, Гаврилов, Попович (Гыстаров, 88), Ананьев (Чугунов, 61), Рагулькин (Заботкин, 61), Северьянов (Казимир, 61), Гогричиани (Романов, 73).

«Ротор-2»: Литвенок, Харлан, Фальченко, Ципуштанов (Града, 63), Амирханян, Плотников (Погудин, 67), Литенко, Кычанов, Тарин (Биджилов, 63), Слепужников (Логиш, 77), Платон (Прокофьев, 63).

Голы: Северьянов, 3 (1:0). Попович, 41 (1:0). Гогричиани, 55 (1:0). Гогричиани, 60 (1:0).

После разгромного поражения от «Волны» «Ротор‑2» получит шанс реабилитироваться перед своими болельщиками. Следующий матч команда проведёт дома – 6 июня в 18:00 на стадионе «Зенит» волгоградцы примут курский «Авангард».

Александр Веселовский

Фото из архива СК "Ротор" и скриншоты с трансляции матча