



В Волгограде стало известно о планах мэрии по ускорению темпа расширения платных парковок. Власти уже составили список новых улиц, на которых до конца 2026 года начнут взимать плату с водителей за оставленные автомобили. Документ включает в себя практически все центральные улицы Ворошиловского района.

Согласно постановлению, проходящему финальные согласования, муниципалитет планирует создать на местной дорожно-транспортной сети 110 платных парковочных пространств вместимостью чуть больше 2 тыс. машиномест.

В общей сложности в Ворошиловском районе сделают платной парковку на 20 дорогах.

На ул. им. Калинина платными станут участки:

от ул. Пугачевской до ул. Циолковского (32 машиноместа);

от ул. Циолковского до ул. Рабоче-Крестьянской (29 машиномест);

от ул. Рабоче-Крестьянской до ул. Козловской (93 машиноместа).

На ул. им. Канунникова:

от ул. Ковровской до ул. Козловской (25 машиномест);

от ул. Козловской до д. 23Д (45 машиномест);

в районе д. 23Д (48 машиномест);

На ул. КИМ:

от ул. Пугачевской до ул. Циолковского (48 машиномест);

от ул. Циолковского до ул. Рабоче-Крестьянской (46 машиномест);

от ул. Рабоче-Крестьянской до ул. Ковровской (15 машиномест);

от ул. Ковровской до ул. Козловской (18 машиномест);

от ул. Козловской до дороги на ул. Симбирскую (28 машиномест);

На ул. Профсоюзная:

от ул. Рабоче-Крестьянской до ул. Ковровской (41 машиноместо);

от ул. Ковровской до ул. Козловской (30 машиномест);

от ул. Козловской до ул. Социалистической (31 машиноместо);

от ул. Социалистической до ул. Симбирской (61 машиноместо);

На ул. Грушевская:

от ул. Циолковского до ул. Пугачевской (52 машиноместа);

На ул. Академическая:

от ул. Циолковского до ул. Рабоче-Крестьянской (43 машиноместа);

от ул. Рабоче-Крестьянской до ул. Козловской (40 машиномест);

от ул. Козловской до ул. Социалистической (47 машиномест);

от ул. Социалистической до ул. Симбирской (21 машиноместо);

На ул. Огарева:

от ул. Пугачевской до ул. Циолковского (33 машиноместа);

от ул. Рабоче-Крестьянской до ул. Козловской (64 машиноместа);

от ул. Козловской до ул. Социалистической (15 машиномест);

от ул. Социалистической до ул. Симбирской (14 машиномест);

На ул. Баррикадная:

от ул. Степана Разина до ул. Циолковского (20 машиномест);

от ул. Циолковского до ул. Рабоче-Крестьянской (14 машиномест);

от ул. Рабоче-Крестьянской до ул. Козловской (29 машиномест);

от ул. Козловской до ул. Социалистической (19 машиномест);

от ул. Социалистической до ул. Симбирской (8 машиномест);

На ул. Новоузенская:

от ул. Козловской до ул. Социалистической (26 машиномест);

от ул. Социалистической до ул. Милиционера Буханцева (8 машиномест);

На ул. Иркутская:

от ул. Таджикской до ул. Циолковского (20 машиномест);

от ул. Циолковского до ул. Рабоче-Крестьянской (10 машиномест);

от ул. Рабоче-Крестьянской до ул. Козловской (45 машиномест);

На ул. Североморцев:

от ул. Рабоче-Крестьянской до ул. Козловской (53 машиноместа);

На ул. Пугачевская:

от ул. Калинина до ул. КИМ (73 машиноместа);

На ул. им. Циолковского:

от ул. Калинина до ул. КИМ (14 машиномест);

от ул. КИМ до ул. Огарева (53 машиноместа);

от ул. Баррикадной до ул. Иркутской (94 машиноместа);

На ул. Краснослободская:

от ул. Академической до ул. Огарева (9 машиномест);

от ул. Огарева до ул. Баррикадной (26 машиномест);

На ул. Рабоче-Крестьянская:

местный проезд от ул. Профсоюзной до ул. Академической (79 машиномест);

от ул. Калинина до ул. КИМ (53 машиноместа);

от ул. Профсоюзной до ул. Академической (4 машиноместа);

от ул. Академической до ул. Огарева (11 машиномест);

от ул. Огарева до ул. Баррикадной (29 машиномест);

от ул. Баррикадной до ул. Иркутской (22 машиноместа);

от ул. Иркутской до ул. Североморцев (17 машиномест);

На ул. Ковровская:

от пл. Чекистов до ул. КИМ (35 машиномест);

от ул. КИМ до ул. Профсоюзной (34 машиноместа);

от ул. Профсоюзной до ул. Академической (74 машиноместа);

от ул. Академической до ул. Огарева (35 машиномест);

На ул. Козловская:

от ул. Калинина до ул. Канунникова (16 машиномест);

от ул. Канунникова до ул. КИМ (30 машиномест);

от ул. КИМ до ул. Профсоюзной (18 машиномест);

от ул. Профсоюзной до ул. Академической (49 машиномест);

от ул. Академической до ул. Огарева (35 машиномест);

от ул. Огарева до ул. Баррикадной (21 машиноместо);

от ул. Баррикадной до ул. Новоузенской (18 машиномест);

от ул. Новоузенской до ул. Иркутской (26 машиномест);

от ул. Иркутской до ул. Североморцев (72 машиноместа);

На ул. Социалистическая:

от ул. Профсоюзной до ул. Академической (62 машиноместа);

от ул. Академической до ул. Огарева (41 машиноместо);

от ул. Огарева до ул. Баррикадной (34 машиноместа);

от ул. Баррикадной до ул. Новоузенской (15 машиномест);

На дороге от ул. Профсоюзной до ул. Симбирской:

в границах от ул. Профсоюзной до ул. КИМ (13 машиномест);

На ул. Симбирская:

от ул. Баррикадной до ул. Огарева (15 машиномест);

от ул. Огарева до ул. Академической (7 машиномест);

от ул. Профсоюзной до ул. Глубокоовражной (20 машиномест).

Помимо Ворошиловского района 526 новых парковочных мест появятся и в Центральном районе. На набережной 62-й Армии появится платная парковка на 92 машиноместа от ул. Комсомольской до ул. 7-й Гвардейской, на ул. Коммунистической на 48 мест в границах ул. Комсомольской до ул. Порт-Саида, на ул. 7-й Гвардейской и близлежащих проездах на 338 мест. Здесь платными сделают участки от ул. Хиросимы до пр. Ленина, а также от пр. Ленина до наб. 62-й Армии.

Кроме добавления новых, власти решили закрыть небольшую часть платных парковок в Центральном районе. В частности, режим платной парковки перестанет действовать на привокзальной площади, а также вдоль зданий по ул. им. Гоголя, 10, ул. Коммунистической, 16, 16а.

Согласно сопроводительным документам к постановлению администрации Волгограда, с которыми удалось ознакомиться редакции, в общей сложности в 2026 году, с учётом ранее анонсированного расширения территории платных парковок в Центральном и Дзержинском районах, власти рассчитывают создать 3,7 тыс. новых платных парковочных мест.

По графику, четвёртая волна расширения платных парковок в Центральном и Дзержинском районах должна начаться в июне-августе 2026 года. Пятая волна, которая охватит Ворошиловский район, начнётся в октябре-декабре 2026 года.

- С учетом организации расширенного перечня платных парковок в 2026 году объем данных поступлений от дополнительных парковочных мест оценивается на уровне 42 713 тыс. рублей от оплаты пользования и 76 835 тыс. рублей от оплаты штрафов, или 119 548 тыс. рублей в общей сложности. Объем поступлений от всех платных парковок Волгограда в количестве 6118 машиномест (из которых 677 парковочных мест будет приспособлено для использования инвалидами) с учетом этапности реализации в 2026 году оценивается на уровне 101 353,36 тыс. рублей от оплаты пользования и 182 321,2 тыс. рублей от оплаты штрафов, или 283 674,56 тыс. рублей в общей сложности, - говорится в финансово-экономическом обосновании к законопроекту.

Отметим, платное парковочное пространство было введено на площади у железнодорожного вокзала Волгоград I 20 мая 2024 года. Спустя всего несколько месяцев в мэрии объявили о создании 26 участков платной парковки ещё на семи центральных улицах. В 2025 году был реализован третий этап расширения, в рамках которого платными сделали парковки вдоль дорожно-транспортной сети в границах Аллеи героев и ул. 7-й Гвардейской.

