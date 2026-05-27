Модернизация и дизайн: как новый трамвай стал стильным символом молодого Волгограда Не просто викторина, а старт в профессии: как в Волжском реализовали проект «Точка опоры» Катите чемоданы: парковку и движение у вокзала «Волгоград-1» кардинально изменят за 71 млн рублей «Законные меры мы примем»: Бочаров отчитал подрядчика на площадке долгостроя в Камышине «Это не мой сын»: мать погибшего на СВО волгоградца требует остановить похороны неизвестных останков до результатов ДНК

«Нас травят ради криптомиллионов»: жители Кременской просят у Бастрыкина защиты от майнинг-фермы экс-мэра Волгограда

«Акрон» побеждает «Ротор» 2:0: Беншимол забивает дважды, Дзюба – отвлекающий манёвр

Потерял обе ноги, но вернулся за штурвал: судьба настоящего человека Алексея Маресьева

 В Саратове стартует процесс по делу экс-министра ЖКХ Мигачева
В Саратове стартует судебный процесс по уголовному делу в отношении бывшего зампреда правительства Саратовской области Павла Мигачева. Как сообщает ИА «СарИнформ», материалы уже переданы прокуратурой судье. Бывшего чиновника обвиняют...
 ВСУ ударили ракетой по Таганрогу
Силы ПВО отразили ракетный удар ВСУ по Таганрогу в Ростовской области. Ракета была сбита, но не обошлось без последствий на земле. Есть пострадавшие. Об этом сообщает Привет-...
Власти Волгограда на пятой волне сделают платной парковку в Ворошиловском районе: список улиц

Общество 27.05.2026 14:39
0
27.05.2026 14:39


В Волгограде стало известно о планах мэрии по ускорению темпа расширения платных парковок. Власти уже составили список новых улиц, на которых до конца 2026 года начнут взимать плату с водителей за оставленные автомобили. Документ включает в себя практически все центральные улицы Ворошиловского района.

Согласно постановлению, проходящему финальные согласования, муниципалитет планирует создать на местной дорожно-транспортной сети 110 платных парковочных пространств вместимостью чуть больше 2 тыс. машиномест.

В общей сложности в Ворошиловском районе сделают платной парковку на 20 дорогах.

На ул. им. Калинина платными станут участки:

  • от ул. Пугачевской до ул. Циолковского (32 машиноместа);
  • от ул. Циолковского до ул. Рабоче-Крестьянской (29 машиномест);
  • от ул. Рабоче-Крестьянской до ул. Козловской (93 машиноместа).

На ул. им. Канунникова:

  • от ул. Ковровской до ул. Козловской (25 машиномест);
  • от ул. Козловской до д. 23Д (45 машиномест);
  • в районе д. 23Д (48 машиномест);

На ул. КИМ:

  • от ул. Пугачевской до ул. Циолковского (48 машиномест);
  • от ул. Циолковского до ул. Рабоче-Крестьянской (46 машиномест);
  • от ул. Рабоче-Крестьянской до ул. Ковровской (15 машиномест);
  • от ул. Ковровской до ул. Козловской (18 машиномест);
  • от ул. Козловской до дороги на ул. Симбирскую (28 машиномест);

На ул. Профсоюзная:

  • от ул. Рабоче-Крестьянской до ул. Ковровской (41 машиноместо);
  • от ул. Ковровской до ул. Козловской (30 машиномест);
  • от ул. Козловской до ул. Социалистической (31 машиноместо);
  • от ул. Социалистической до ул. Симбирской (61 машиноместо);

На ул. Грушевская:

  • от ул. Циолковского до ул. Пугачевской (52 машиноместа);

На ул. Академическая:

  • от ул. Циолковского до ул. Рабоче-Крестьянской (43 машиноместа);
  • от ул. Рабоче-Крестьянской до ул. Козловской (40 машиномест);
  • от ул. Козловской до ул. Социалистической (47 машиномест);
  • от ул. Социалистической до ул. Симбирской (21 машиноместо);

На ул. Огарева:

  • от ул. Пугачевской до ул. Циолковского (33 машиноместа);
  • от ул. Рабоче-Крестьянской до ул. Козловской (64 машиноместа);
  • от ул. Козловской до ул. Социалистической (15 машиномест);
  • от ул. Социалистической до ул. Симбирской (14 машиномест);

На ул. Баррикадная:

  • от ул. Степана Разина до ул. Циолковского (20 машиномест);
  • от ул. Циолковского до ул. Рабоче-Крестьянской (14 машиномест);
  • от ул. Рабоче-Крестьянской до ул. Козловской (29 машиномест);
  • от ул. Козловской до ул. Социалистической (19 машиномест);
  • от ул. Социалистической до ул. Симбирской (8 машиномест);

На ул. Новоузенская:

  • от ул. Козловской до ул. Социалистической (26 машиномест);
  • от ул. Социалистической до ул. Милиционера Буханцева (8 машиномест);

На ул. Иркутская:

  • от ул. Таджикской до ул. Циолковского (20 машиномест);
  • от ул. Циолковского до ул. Рабоче-Крестьянской (10 машиномест);
  • от ул. Рабоче-Крестьянской до ул. Козловской (45 машиномест);

На ул. Североморцев:

  • от ул. Рабоче-Крестьянской до ул. Козловской (53 машиноместа);

На ул. Пугачевская:

  • от ул. Калинина до ул. КИМ (73 машиноместа);

На ул. им. Циолковского:

  • от ул. Калинина до ул. КИМ (14 машиномест);
  • от ул. КИМ до ул. Огарева (53 машиноместа);
  • от ул. Баррикадной до ул. Иркутской (94 машиноместа);

На ул. Краснослободская:

  • от ул. Академической до ул. Огарева (9 машиномест);
  • от ул. Огарева до ул. Баррикадной (26 машиномест);

На ул. Рабоче-Крестьянская:

  • местный проезд от ул. Профсоюзной до ул. Академической (79 машиномест);
  • от ул. Калинина до ул. КИМ (53 машиноместа);
  • от ул. Профсоюзной до ул. Академической (4 машиноместа);
  • от ул. Академической до ул. Огарева (11 машиномест);
  • от ул. Огарева до ул. Баррикадной (29 машиномест);
  • от ул. Баррикадной до ул. Иркутской (22 машиноместа);
  • от ул. Иркутской до ул. Североморцев (17 машиномест);

На ул. Ковровская:

  • от пл. Чекистов до ул. КИМ (35 машиномест);
  • от ул. КИМ до ул. Профсоюзной (34 машиноместа);
  • от ул. Профсоюзной до ул. Академической (74 машиноместа);
  • от ул. Академической до ул. Огарева (35 машиномест);

На ул. Козловская:

  • от ул. Калинина до ул. Канунникова (16 машиномест);
  • от ул. Канунникова до ул. КИМ (30 машиномест);
  • от ул. КИМ до ул. Профсоюзной (18 машиномест);
  • от ул. Профсоюзной до ул. Академической (49 машиномест);
  • от ул. Академической до ул. Огарева (35 машиномест);
  • от ул. Огарева до ул. Баррикадной (21 машиноместо);
  • от ул. Баррикадной до ул. Новоузенской (18 машиномест);
  • от ул. Новоузенской до ул. Иркутской (26 машиномест);
  • от ул. Иркутской до ул. Североморцев (72 машиноместа);

На ул. Социалистическая:

  • от ул. Профсоюзной до ул. Академической (62 машиноместа);
  • от ул. Академической до ул. Огарева (41 машиноместо);
  • от ул. Огарева до ул. Баррикадной (34 машиноместа);
  • от ул. Баррикадной до ул. Новоузенской (15 машиномест);

На дороге от ул. Профсоюзной до ул. Симбирской:

  • в границах от ул. Профсоюзной до ул. КИМ (13 машиномест);

На ул. Симбирская:

  • от ул. Баррикадной до ул. Огарева (15 машиномест);
  • от ул. Огарева до ул. Академической (7 машиномест);
  • от ул. Профсоюзной до ул. Глубокоовражной (20 машиномест).

Помимо Ворошиловского района 526 новых парковочных мест появятся и в Центральном районе. На набережной 62-й Армии появится платная парковка на 92 машиноместа от ул. Комсомольской до ул. 7-й Гвардейской, на ул. Коммунистической на 48 мест в границах ул. Комсомольской до ул. Порт-Саида, на ул. 7-й Гвардейской и близлежащих проездах на 338 мест. Здесь платными сделают участки от ул. Хиросимы до пр. Ленина, а также от пр. Ленина до наб. 62-й Армии.

Кроме добавления новых, власти решили закрыть небольшую часть платных парковок в Центральном районе. В частности, режим платной парковки перестанет действовать на привокзальной площади, а также вдоль зданий по ул. им. Гоголя, 10, ул. Коммунистической, 16, 16а.

Согласно сопроводительным документам к постановлению администрации Волгограда, с которыми удалось ознакомиться редакции, в общей сложности в 2026 году, с учётом ранее анонсированного расширения территории платных парковок в Центральном и Дзержинском районах, власти рассчитывают создать 3,7 тыс. новых платных парковочных мест.

По графику, четвёртая волна расширения платных парковок в Центральном и Дзержинском районах должна начаться в июне-августе 2026 года. Пятая волна, которая охватит Ворошиловский район, начнётся в октябре-декабре 2026 года.

- С учетом организации расширенного перечня платных парковок в 2026 году объем данных поступлений от дополнительных парковочных мест оценивается на уровне 42 713 тыс. рублей от оплаты пользования и 76 835 тыс. рублей от оплаты штрафов, или 119 548 тыс. рублей в общей сложности. Объем поступлений от всех платных парковок Волгограда в количестве 6118 машиномест (из которых 677 парковочных мест будет приспособлено для использования инвалидами) с учетом этапности реализации в 2026 году оценивается на уровне 101 353,36 тыс. рублей от оплаты пользования и 182 321,2 тыс. рублей от оплаты штрафов, или 283 674,56 тыс. рублей в общей сложности, - говорится в финансово-экономическом обосновании к законопроекту.

Отметим, платное парковочное пространство было введено на площади у железнодорожного вокзала Волгоград I 20 мая 2024 года. Спустя всего несколько месяцев в мэрии объявили о создании 26 участков платной парковки ещё на семи центральных улицах. В 2025 году был реализован третий этап расширения, в рамках которого платными сделали парковки вдоль дорожно-транспортной сети в границах Аллеи героев и ул. 7-й Гвардейской.

