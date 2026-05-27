На Привокзальную площадь завезли 80 тонн гранита для нового фонтана





Новый фонтан «Детский хоровод» на Привокзальной площади Волгограда облицовывают плитами из натурального карельского камня.

- Мастера уже смонтировали техническое помещение, проложили все коммуникации и сделали железобетонную чашу фонтана, - рассказали в пресс-службе администрации Волгограда. – Сейчас они приступили к его облицовке плитами из натурального камня – общий вес гранитных элементов составляет около 80 тонн.

Привокзальная площадь, скрывшаяся за заборами еще накануне майских праздников, параллельно готовится и к укладке тротуарной плитки. На обновленном участке в скором времени высадят также новые деревья.

Напомним, работы в центре города начались с демонтажа фонтана «Детский хоровод», который уже несколько лет был лишь декорацией и не выполнял своих непосредственных функций. Все элементы объекта обещают воспроизвести в бронзе и установить практически на прежнем месте – со смещением на пару десятков метров к улице Коммунистической.

После реконструкции площадь у вокзала будет использоваться только для высадки и посадки пассажиров. Парковки, на которой горожане могли бы оставить свой транспорт, на оживленном прежде участке больше не предусмотрено. В ответ на вопросы автомобилистов в мэрии заявили об увеличении парковочных мест в шаговой доступности от вокзала. Работы по организации парковочного пространства стоимостью 71,2 миллиона рублей должны быть выполнены до 15 августа.

