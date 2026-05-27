В Волгоградской области продавца моторного топлива наказали за отказ проверяющим в допуске к колонке с дизельным топливом на АЗС в Михайловке.

Как сообщили в арбитражном суде региона, ООО «Нижневолжск-Транс» оштрафовано на 100 тысяч рублей за совершение административного правонарушения по ст. 19.33 КоАП РФ (Невыполнение требований о представлении образцов продукции, документов или сведений, необходимых для осуществления государственного контроля (надзора) в сфере технического регулирования). Решение вступило в законную силу.

Установлено, что сотрудники отдела государственного надзора по Волгоградской области, Астраханской области и Республике Калмыкия Южного межрегионального территориального управления Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (ЮМТУ Росстандарта) 21 ноября 2025 года проводили выборочный контроль на АЗС №2, расположенной в Михайловском районе.

- От представителей ООО «Нижневолжск-Транс» был получен отказ в предоставлении доступа для отбора проб (образцов) дизельного топлива, реализуемого на АЗС № 2, из раздаточного крана топливораздаточной колонки № 5. Отказ мотивировался запретом руководства ООО «Нижневолжск-Транс», - сообщает пресс-служба арбитража.

Юридическому лицу было предъявлено требование о предоставлении возможностей и условий для отбора необходимых проб в указанный срок, но оно было оставлено без ответа. Тогда в отношении организации был составлен протокол об административном правонарушении.

