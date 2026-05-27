Восемь машин столкнулись на Второй Продольной Волгограда





На Второй Продольной в Ворошиловском районе Волгограда столкнулись восемь автомобилей. Накануне вечернего часа пик массовое ДТП парализовало движение по магистрали в сторону Центрального района.





Как сообщает портал Volganet.net, на Второй Продольной не смогли разъехаться большегруз и несколько легковых автомобилей, в том числе одна машина с прицепом. Собравшийся на дороге «паровоз» перекрыл практически все три полосы движения, оставив лишь небольшой просвет в крайнем правом ряду.

- По предварительной информации, водитель грузовика Volvo не выдержал безопасной дистанции и «собрал» сразу семь автомобилей. В массовой аварии обошлось без пострадавших, - прокомментировали в региональном главке МВД России.

