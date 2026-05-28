Над территорией России уничтожили 62 беспилотника ВСУ





Территорию России атаковали украинские беспилотники. За ночь над шестью регионами страны уничтожили 62 дрона ВСУ. Волгоградскую область, несмотря на действовавшую более пяти часов беспилотную опасность, очередной налет обошел стороной.

Смертоносные летательные аппараты минувшей ночью направлялись в Белгородскую, Брянскую и в Воронежскую области. БПЛА самолетного типа уничтожили также в Нижегородской и Тамбовской областях, в Республике Крым и над акваторией Черного моря.

О возможном ударе жителей Волгоградской области предупредили сегодня в 00:37. Сообщения от РСЧС, объявившей отбой беспилотной опасности, пришли на телефоны горожан в 5:56.

